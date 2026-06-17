Giá Bitcoin phản ứng bất ngờ khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

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Theo Coindesk, BOJ thông báo tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 0,75% lên 1%. Đây là mức lãi suất cao nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1995. Quyết định này phù hợp với dự báo của thị trường nhưng đi kèm những tín hiệu cho thấy BOJ có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết giá dầu tăng do căng thẳng địa chính trị đang khiến chi phí hàng hóa tiêu dùng leo thang nhanh hơn dự kiến. Điều đó làm gia tăng nguy cơ lạm phát và buộc BOJ phải duy trì lập trường cứng rắn hơn trong thời gian tới.

Sau nhiều thập niên đối mặt với tình trạng lạm phát thấp, Nhật Bản hiện đang chứng kiến chi phí tăng mạnh. Giá bán buôn trong tháng 5 tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất trong vòng ba năm. Trong khi đó, lạm phát toàn phần tháng 4 đạt 1,4%, vẫn thấp hơn mục tiêu 2% của BOJ.

Ngay sau thông báo của BOJ, Bitcoin đã đảo chiều tăng giá trong phiên giao dịch châu Á ngày 16/6. Đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch quanh mức giá hơn 66.000 USD, tăng 1,03% so với hôm qua. Có thời điểm Bitcoin thậm chí vượt mốc 67.000 USD trước khi điều chỉnh nhẹ.

Trong khi đó, đồng yên Nhật suy yếu từ 130 yên đổi 1 USD xuống khoảng 130,35 yên/USD.

Thông thường, việc tăng lãi suất được xem là bất lợi đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu hay tiền điện tử. Điều này càng đáng chú ý hơn khi BOJ là ngân hàng trung ương từng duy trì chính sách lãi suất siêu thấp trong nhiều năm, góp phần hỗ trợ các thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phản ứng tích cực của Bitcoin xuất phát từ một chi tiết mang tính "ôn hòa" trong thông báo của BOJ. Cụ thể, ngân hàng này quyết định tạm dừng kế hoạch thu hẹp chương trình mua trái phiếu chính phủ.

Theo đó, từ tháng 4/2027, BOJ sẽ duy trì lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản ở mức khoảng 2.000 tỷ yên mỗi tháng thay vì tiếp tục cắt giảm mạnh như dự kiến trước đó.

Động thái này giúp hạn chế áp lực tăng lợi suất trái phiếu dài hạn, qua đó giữ chi phí vay vốn ở mức thấp hơn cho nền kinh tế và hỗ trợ tâm lý thị trường. Nói cách khác, dù BOJ tăng lãi suất ngắn hạn, việc giữ ổn định chương trình mua trái phiếu đã phần nào làm dịu lo ngại của giới đầu tư.

Các chuyên gia nhận định chính sự cân bằng giữa thắt chặt lãi suất và hỗ trợ thị trường trái phiếu đã giúp giảm áp lực lên các tài sản rủi ro, tạo điều kiện để Bitcoin phục hồi.

Nhìn chung, dù BOJ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bằng việc nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm, việc tạm dừng thu hẹp chương trình mua trái phiếu đã giúp xoa dịu tâm lý nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy đà tăng của Bitcoin trong ngắn hạn.