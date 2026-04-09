Theo thông tin từ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng chủ yếu lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả danh doanh nghiệp vàng bạc, sử dụng hình ảnh, logo của SJC để tạo lòng tin, dụ dỗ người dân chuyển tiền.

"Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã dựng các website như “SJCVN.COM”, “.club”, “.vip”… với giao diện sao chép gần như hoàn toàn trang chính thức của SJC. Các trang này thường tích hợp chức năng đặt mua vàng online, yêu cầu chuyển khoản trước, từ đó chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp SJC đã nhiều lần khẳng định không thực hiện giao dịch mua bán vàng qua mạng, tuy nhiên vẫn có không ít người dân do thiếu cảnh giác đã sập bẫy", trích thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng thời điểm thị trường vàng có nhiều biến động. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cảnh báo các đối tượng còn sử dụng chiêu bài rao bán vàng giá rẻ bất thường, chào bán vàng SJC thấp hơn thị trường. Đồng thời, yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc để “giữ hàng”, sau đó chiếm đoạt.

Một số đối tượng còn sử dụng công nghệ cao chế tác vàng giả có hình thức gần giống vàng thật, khó phân biệt bằng mắt thường. Một thủ đoạn khác là tiến hành dàn dựng giao dịch trung gian, tạo giao dịch “tay ba”, lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng đối tượng mời gọi đầu tư vàng online cùng cam kết lợi nhuận cao, ổn định nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

"Trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo với người dân: Chỉ tiến hành giao dịch vàng tại các cơ sở được cấp phép, uy tín, có địa chỉ rõ ràng; không mua bán vàng qua mạng, đặc biệt qua các website, fanpage không chính thống; cảnh giác với các tên miền lạ (.vip, .club, .ladi.me…) giả mạo thương hiệu SJC; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ đối tượng giao dịch; kiểm tra kỹ sản phẩm, hóa đơn, chứng từ trước khi mua bán; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời trình báo cơ quan Công an để xử lý", trích thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ.

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cũng ra thông báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý người tiêu dùng đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức mua vàng online.

Cụ thể, các đối tượng thường núp bóng trong các hội nhóm Mua bán vàng trên mạng và đăng tải những bài viết liên quan lên Facebook để hiển thị ở chế độ ẩn danh. Đồng thời, các trang Fanpage giả mạo và chạy quảng cáo nhằm tăng lượng tương tác, bình luận với nội dung cảm ơn khách hàng, giả mạo những hóa đơn chuyển tiền mua bán vàng thành công.



Tinh vi hơn, một số đối tượng mua lại các tài khoản Facebook đã có tích xanh từ trước, đổi tên thành các thương hiệu kinh doanh vàng uy tín để tạo sự tin cậy cho khách hàng. Sau đó, chạy quảng cáo hoặc spam tin nhắn rồi dẫn dụ khách hàng chuyển tiền đặt cọc mua vàng vào tài khoản cá nhân không trùng với tên doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, vàng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho nên một số hoạt động mua bán vàng trên mạng xã hội không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử lý. Chỉ giao dịch vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, uy tín.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không tin vào các quảng cáo hấp dẫn, lời chào bán vàng giá rẻ bất thường trên không gian mạng. Cần kiểm tra kỹ các Fanpage, Website, nhất là những trang có dấu tick xanh xác thực, kiểm tra lịch sử hoạt động, phản hồi người dùng, các dấu hiệu bất thường.