Giá dầu diesel tăng kỷ lục, giáng thêm đòn vào nông dân Mỹ đúng mùa thu hoạch

Jason Kurtz, một nông dân trồng ngô và đậu nành gần Forest City, Missouri, cho biết năm nay ông phải trả giá dầu diesel cao gấp đôi. (Nick Ingram/Associated Press)

Giá dầu diesel tại Mỹ đang lập kỷ lục đúng lúc hàng triệu nông dân cần nhiên liệu để vận hành máy gặt, máy kéo và nhiều thiết bị khác nhằm thu hoạch hai loại nông sản chủ lực là đậu tương và ngô.

Đà tăng của nhiên liệu khiến một năm vốn đã khó khăn đối với nông dân Mỹ càng trở nên chật vật hơn, trong bối cảnh chi phí phân bón, hạt giống và máy móc cũng tăng.

Ngày 4/9, giá diesel tại Mỹ lần đầu tiên vượt mức 5,85 USD/gallon, mức cao kỷ lục, khi cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu trên toàn cầu.

Giá tiếp tục tăng sau đó. Theo AAA, đến ngày 11/9, diesel tại Mỹ đã lên mức trung bình 6,05 USD/gallon.

“Những mức giá đó thực sự gây tổn thương”, Paul Mitchell, giáo sư kinh tế nông nghiệp và kinh tế ứng dụng tại Đại học Wisconsin-Madison, nói.

Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở nhiên liệu dùng trong quá trình thu hoạch. Nông dân còn phải sử dụng diesel để vận chuyển mọi thứ, từ ngũ cốc hoặc thức ăn ủ chua ngoài đồng về trang trại, rồi tiếp tục đưa nông sản từ trang trại đến nơi tiêu thụ.

Jason Kurtz, một nông dân trồng ngô và đậu tương gần Forest City, bang Missouri, cho biết ông đang phải trả gấp đôi tiền diesel so với năm ngoái.

Chiếc máy gặt liên hợp của Kurtz tiêu thụ khoảng 200 gallon nhiên liệu mỗi ngày và ông dự kiến phải vận hành nó trong khoảng 30 ngày. Ngoài ra, ông còn cần diesel cho máy kéo và xe tải.

“Chúng tôi phải thu hoạch. Chúng tôi phải vận hành máy móc. Chúng tôi phải sử dụng diesel, vì vậy nó trực tiếp ăn vào lợi nhuận”, Kurtz nói trong cuộc phỏng vấn tại trang trại cách thành phố Kansas khoảng 90 dặm.

Người nông dân 49 tuổi cho biết tình hình tài chính của gia đình ông vốn đã “rất eo hẹp” trong năm nay do phải chi nhiều hơn cho phân bón và hóa chất nông nghiệp.

Giá diesel tăng 60% từ khi chiến sự Mỹ - Iran nổ ra

Theo AAA, giá diesel tại Mỹ hiện cao hơn 60% so với trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran vào cuối tháng 2, thời điểm giá diesel bình quân trên toàn quốc chỉ khoảng 3,76 USD/gallon.

Giá nhiên liệu tăng nhanh khi dầu thô, nguyên liệu chính để sản xuất diesel và xăng, tăng vọt do hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi chiến sự.

Paul Mitchell cho rằng những trang trại đang thiếu tiền mặt là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ buộc phải tính toán xem nên cắt giảm khoản chi nào để duy trì hoạt động.

“Có rất nhiều trang trại đang phải đối mặt với tình trạng đó”, ông nói.

Kurtz, người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump cũng cho biết ông dự định trì hoãn một số công việc trong trang trại và hy vọng giá diesel sẽ giảm sau đó.

"Ngày mai sẽ khác', Kurtz lạc quan nói.