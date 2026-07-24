Gia Lai có 95,78% hồ sơ đất đai giải quyết đúng và trước hạn, cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian thủ tục hành chính

Sau khi hợp nhất, Gia Lai có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn có xu hướng giảm

Ngày 24/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành.

Tại Gia Lai, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy vai trò chủ động của chính quyền cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân.

Nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện thực hiện đã được chuyển giao cho cấp xã, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện. Sau khi hợp nhất tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn có xu hướng giảm.

Riêng từ ngày 1/1/2026 đến ngày 17/6/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 160.705 hồ sơ, trong đó 94% được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 148.164 hồ sơ, với 95,78% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kết nối, liên thông điện tử 100% giữa hệ thống quản lý đất đai và cơ quan thuế; công khai đầy đủ thủ tục hành chính, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính; cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai cũng nhìn nhận, một số khó khăn, vướng mắc như còn xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn ở một số đơn vị.

Hồ sơ địa chính tại nhiều địa phương chưa được hoàn thiện đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin còn phát sinh lỗi trong quá trình kết nối dữ liệu; nguồn nhân lực làm công tác đất đai ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện phân cấp. Ngoài ra, việc xác định nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý đối với một số trường hợp còn phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: NM.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, sau hơn một năm triển khai, Luật Đất đai năm 2024 cơ bản được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu phát huy hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình của Trung ương. “Địa phương đã cơ bản hoàn thành việc quay chụp bằng flycam phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn tỉnh”, ông Thanh cho hay.

Ông Thanh thẳng thắn nhìn nhận, khó khăn lớn nhất hiện nay là năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai ở một số địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền.

Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, từng bước tháo gỡ thông qua đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp khó xác định nguồn gốc đất do tồn tại qua nhiều thời kỳ

Vẫn theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, tới đây tỉnh này sẽ tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp khó xác định nguồn gốc đất do tồn tại qua nhiều thời kỳ.

Đồng thời rà soát, phân nhóm các trường hợp đất có tính chất phức tạp để có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo hướng nhanh gọn, công khai, minh bạch và đúng quy định; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân liên quan đến đất đai.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định về bảng giá đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

“Đối với công tác quản lý tài sản công, nhất là các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh đang tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng để có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả”, ông Thanh nói.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn. Ảnh: NM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Ông Tuấn cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhất là trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định nguồn gốc đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, cần tiếp tục được đánh giá toàn diện để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Để hoàn thiện báo cáo phục vụ Đoàn khảo sát, ông Tuấn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của từng nhóm vấn đề.

Đánh giá đầy đủ tác động của việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với công tác quản lý đất đai và việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực này. Đối với các kiến nghị, đề xuất, cần xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hay của tỉnh.

Trường hợp đề xuất sửa đổi quy định pháp luật phải nêu rõ những bất cập trong quá trình thực hiện và phương án xử lý cụ thể.

Ông Tuấn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Đoàn khảo sát, kịp thời bổ sung thông tin, hoàn thiện báo cáo và gửi về Đoàn trước ngày 27/7/2026 để phục vụ công tác tổng hợp.

Đối với các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được nêu tại buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời phục vụ công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới.