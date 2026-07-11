Gia Lai đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 với 150 buyer quốc tế

Hơn 550 doanh nghiệp dự Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai

Ngày 11/7, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) đã tổ chức họp báo công bố thông tin về sự kiện.

Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC - nhà tài trợ chính - phối hợp tổ chức.

Sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17/8/2026. Đây là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn. Ảnh: BTC.

Ngày hội quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, bao gồm 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và khối CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước cùng các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch cùng cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp sẽ được tổ chức như: Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, Chương trình kết nối giao thương các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế (B2B), Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề "Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới", Chương trình Tọa đàm “Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai” và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Ngày Lữ hành Việt Nam hướng tới trở thành diễn đàn kết nối thường niên của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Sự kiện không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng và đối tác quốc tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động trọng điểm, bao gồm Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, Chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner. Đây sẽ là nơi để hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú, cơ quan xúc tiến du lịch, hiệp hội và các địa phương để gặp gỡ, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, đối với FLC Hotels & Resorts, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn là dịp để cùng tỉnh Gia Lai giới thiệu Gia Lai và Quy Nhơn như một điểm đến khác biệt, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ biển, rừng, văn hóa, golf đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Với hệ sinh thái du lịch toàn diện đã được đầu tư nhiều năm qua, FLC sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lữ hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và ASEAN để đồng sáng tạo những sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Không gian ven biển Quy Nhơn, Gia Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Quy Nhơn.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển các hành trình liên kết giữa Gia Lai và Quy Nhơn, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, MICE, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây là những sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và giá trị chi tiêu của du khách”, ông nói.

Ông Ricky Ho cho biết, FLC cũng sẽ triển khai các chính sách hợp tác linh hoạt, đồng hành cùng các doanh nghiệp lữ hành trong xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường, với mục tiêu đưa nhiều dòng khách quốc tế đến Gia Lai và Quy Nhơn một cách bền vững.