Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10,2%, thúc giải ngân đầu tư công và chuyển đổi số

Thu hút đầu tư tăng hơn 3 lần

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo UBND tỉnh, dù bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục nhiều biến động, tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những bất ổn bên ngoài còn lớn, tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản điều hành ngay từ đầu năm, xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số và phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến từng địa phương, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 13 chỉ thị, 110 quyết định quy phạm pháp luật, gần 3.000 quyết định hành chính cùng hơn 9.000 công văn, tờ trình để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; đổi mới phương thức điều hành theo hướng phục vụ, kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo báo cáo tại hội nghị, GRDP của Gia Lai trong 6 tháng đầu năm tăng 8,21% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,68%; dịch vụ tăng 8,17%.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Kim Loan.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.108 tỷ đồng, tăng 12,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,146 tỷ USD, tăng 6,7%, với nhiều mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sản phẩm gỗ và nông sản chế biến tiếp tục giữ đà tăng trưởng.

Du lịch cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi toàn tỉnh đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 129.300 lượt, tăng 78,6%. Doanh thu du lịch ước đạt 19.010 tỷ đồng.

Một trong những điểm sáng là hoạt động thu hút đầu tư. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gia Lai thu hút 165 dự án, đạt hơn 97% kế hoạch năm và gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 164.750 tỷ đồng, tăng gấp 3,21 lần, trong đó có 163 dự án trong nước và 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 12 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 16.566 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai.

Tập trung giải ngân, hoàn thành 7 trường nội trú biên giới trước 30/8

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc duy trì tăng trưởng, nhất là trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông yêu cầu UBND tỉnh tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Mục tiêu đặt ra là giải ngân trên 60% kế hoạch vào cuối quý III và đạt 100% vào cuối năm.

Cùng với đó, tỉnh phải hoàn thành 7 trường nội trú biên giới trước ngày 30-8; triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí, từng bước hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phát huy đồng thời hai lợi thế "biển" và "rừng" để tạo động lực tăng trưởng mới; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngoài ra, các cấp, ngành cần quyết liệt triển khai chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, các sở, ngành và địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, xác định rõ dư địa phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,2% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Kim Loan.

Ông cũng yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ, đồng hành và kiến tạo", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng AI nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết các sở, ngành sẽ khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả.