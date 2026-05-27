Gia Lai kiểm tra tiến độ loạt dự án chăn nuôi: Bí thư, Chủ tịch xã phải "nắm chắc từng dự án"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra loạt dự án chăn nuôi heo

Ngày 27/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa đi kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới trong năm 2026 trên địa bàn các xã: Kông Chro, Ia Pa và Pờ Tó.

Tại xã Kông Chro, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế loạt dự án chăn nuôi quy mô lớn đang triển khai trên địa bàn, gồm: Trang trại chăn nuôi Phát Lộc Khang, Trang trại chăn nuôi heo Lộc Lộc Phát, Trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai và Trang trại chăn nuôi heo Tấn Phát Một.

Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 643 tỷ đồng, cho thấy lĩnh vực chăn nuôi heo đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong đó, dự án Trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai đã được khởi công từ tháng 6/2025, dự kiến hoàn thành trước ngày 1/6/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra dự án Trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai (xã Kông Chro). Ảnh: KL.

Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra dự án Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm tại xã Ia Pa. Dự án có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án chăn nuôi quy mô lớn, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Tại xã Pờ Tó, đoàn công tác đã khảo sát một số dự án đang được triển khai trên địa bàn, gồm: Trang trại chăn nuôi heo Tấn Phát Hai, Trang trại chăn nuôi heo Lê Phát Farm Gia Lai và Trang trại chăn nuôi heo Trọng Kiên Farm. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng, góp phần từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, các dự án cơ bản đã hoàn tất thủ tục đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giải phóng mặt bằng và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các bước tiếp theo. Việc doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông, lâm nghiệp và thủy sản của địa phương.

Dự án chậm triển khai, không triển khai, triển khai không đúng nội dung đã được chấp thuận sẽ bị xử lý

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đánh giá cao sự quyết tâm của các nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án; sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan.

Để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ và đồng loạt khởi công trong tháng 6/2026, ông Tiệp giao Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (bìa phải) nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo Trọng Kiên Farm (xã Pờ Tó). Ảnh: KL.

Yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai, cập nhật hằng tuần trên hệ thống theo dõi tiến độ của tỉnh.

Ngoài ra, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ, đồng loạt khởi công trong tháng 6/2026.

Trường hợp dự án chậm triển khai, không triển khai, triển khai không đúng nội dung đã được chấp thuận hoặc không bảo đảm điều kiện tiếp tục thực hiện thì tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi theo đúng quy định pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan tích cực phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy hoạch và tiến độ đã phê duyệt.

Ông Dương Mah Tiệp kiểm tra địa điểm triển khai dự án Trang trại chăn nuôi heo Lê Phát Farm Gia Lai (xã Pờ Tó). Ảnh: KL.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường sâu sát cơ sở, nắm chắc từng dự án trên địa bàn quản lý; kịp thời hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án đảm bảo tiến độ đã phê duyệt. Kịp thời báo cáo, đề xuất các khó khăn, vướng mắc về Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan để được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 20/4/2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 255 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo (23 dự án tại khu vực phía Đông của tỉnh, 232 dự án tại khu vực phía Tây của tỉnh), với tổng diện tích trên 7.337ha, tổng vốn đầu tư xây dựng gần 40.600 tỷ đồng.

Trong đó, 162 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 21.000 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư vào vật nuôi); 57 dự án đã đi vào hoạt động, với vốn đầu tư xây dựng và trang thiết bị dự án trên 7.000 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư vào vật nuôi).

105 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, chưa đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 13.900 tỷ đồng, (chưa bao gồm vốn đầu tư vào vật nuôi); 93 dự án chăn nuôi heo đang nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 19.400 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư vào vật nuôi).

Riêng đối với 57 dự án chăn nuôi heo đã đi vào hoạt động, mỗi năm sản xuất ra khoảng hơn 1,7 triệu heo con thương phẩm, 120.000 nghìn tấn thịt heo hơi xuất chuồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 2.000 lao động.