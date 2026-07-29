Gia Lai phải gửi công văn tới cùng lúc 3 Bộ, đề nghị hỗ trợ công việc "khẩn" này

Gia Lai đề nghị các bộ hỗ trợ mở đường bay charter quốc tế để hút khách du lịch

Động thái này được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6/2026, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm mới và phấn đấu vượt mục tiêu đón khách quốc tế.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đón khách quốc tế, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8/2026, cho phép tiếp nhận máy bay thân rộng và mở các đường bay quốc tế trực tiếp.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai đang thi công. Ảnh: Cát Hiệp.

Song song với đầu tư hạ tầng hàng không, tỉnh cũng đang nâng cấp hệ thống cơ sở lưu trú, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch, chuyển đổi số và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn. Đồng thời, tỉnh đã làm việc với nhiều doanh nghiệp hàng không và lữ hành để chuẩn bị phương án khai thác các chuyến bay charter quốc tế.

Đáng chú ý, Bamboo Airways đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng phối hợp nghiên cứu khai thác các chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát ngay sau khi hạ tầng và các điều kiện khai thác được hoàn thiện.

Để sớm đưa các chuyến bay charter quốc tế vào hoạt động, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch quốc gia hỗ trợ xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, kết nối các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đồng thời lồng ghép các sản phẩm và sự kiện của Gia Lai vào Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

Tỉnh cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ khai thác các thị trường khách quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Bắc Á, tạo điều kiện để Gia Lai triển khai thí điểm các chương trình đón khách bằng chuyến bay charter.

Đối với Bộ Xây dựng, Gia Lai đề nghị sớm chấp thuận chủ trương tiếp nhận, bàn giao từng phần các hạng mục đã hoàn thành tại dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát; chỉ đạo ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục bay hiệu chuẩn, hoàn tất điều kiện kỹ thuật để đưa sân bay vào khai thác thương mại.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện trong việc thẩm định điều kiện bay, cấp phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến và đi từ Cảng hàng không Phù Cát.

Du khách đến với biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Cát Hiệp.

Với Bộ Ngoại giao, Gia Lai mong muốn được hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch thông qua hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kết nối các đối tác quốc tế, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà đầu tư nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch, chuyển đổi số và nguồn nhân lực để sớm đưa các chuyến bay charter quốc tế vào khai thác hiệu quả, tạo động lực mới cho tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.