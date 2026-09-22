Gia Lai sắp có nhà máy xử lý xà bần rộng 7ha với tổng vốn 57 tỷ đồng, tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7 ha tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, với tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý khoảng 480 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày; dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 2/2027.

Theo dự án, phế thải xây dựng sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại, xử lý và tái chế. Các sản phẩm đầu ra gồm cốt liệu, gạch không nung và vật liệu phục vụ san lấp. Cùng với đó, một số vật liệu có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy cũng được thu hồi, góp phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tận dụng lại nguồn vật liệu trong quá trình xây dựng.

Ngoài ra, nhà máy cũng có chức năng xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng và tiêu huỷ rác thải không độc hại theo quy định.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ thu gom, tái chế và xử lý chất thải xây dựng cho khu vực Quy Nhơn và lân cận, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Khởi công dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn. Ảnh: T.X.Đ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giải quyết bài toán xử lý chất thải trước mắt mà còn góp phần thay đổi phương thức quản lý và sử dụng chất thải theo hướng coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể thu hồi, tái chế, giảm phát thải và tạo ra các sản phẩm có giá trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được chấp thuận; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định có liên quan.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải lựa chọn công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại để nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái chế vật liệu; kiểm soát chặt chẽ chất thải đầu vào, thực hiện phân loại, tiếp nhận, lưu giữ và xử lý đúng quy định; các sản phẩm tái chế phải được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trước khi đưa vào sử dụng.

Đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: T.X.Đ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng.