Gia Lai sẽ xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ, quyết giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 95% vốn đầu tư công năm 2026

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 14.557,437 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 2.495,637 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 12.061,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do tỉnh Gia Lai quản lý đạt hơn 5.107,216 tỷ đồng, tương đương 35,08% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân hơn 4.953,473 tỷ đồng, đạt 32,37%; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân hơn 153,743 tỷ đồng, đạt 25,84%.

Đối với kế hoạch vốn do HĐND tỉnh Gia Lai giao, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 20.262,337 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt hơn 5.107,216 tỷ đồng, bằng 25,08% kế hoạch.

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 490,749 tỷ đồng, đạt 21,98%; vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 4.163,909 tỷ đồng, đạt 24,67%; vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân hơn 315,875 tỷ đồng, đạt 35,55%; vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân hơn 153,743 tỷ đồng, đạt 26,19%.

Đáng chú ý, so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 30,6%, kết quả giải ngân của Gia Lai đạt cao hơn mức bình quân chung. Tỉnh Gia Lai cũng thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch vốn được giao; rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, được thực hiện thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khảo sát vị trí quy hoạch khu thương mại dịch vụ và đô thị mới Bắc sông Hà Thanh tại xã Tuy Phước Tây.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một số dự án còn chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; giá vật liệu xây dựng, điều kiện thời tiết, địa hình và hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương chưa thật sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đồng đều giữa các nguồn vốn, dự án.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm chất lượng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu triển khai.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ giải ngân, kịp thời báo cáo các khó khăn vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp, tỉnh sẽ rà soát, điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn ngay, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.