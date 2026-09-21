Gia Lai "siết" kinh doanh vận tải bằng ô tô, Giám đốc Sở này phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 21/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều đáng lưu ý, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chủ động xây dựng giải pháp quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động vận tải. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải.

Gia Lai chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ảnh: QN.

Tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe “An toàn - Trách nhiệm - Lịch sự - Thân thiện”, từng bước nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người và các giá trị đặc trưng của Gia Lai để giới thiệu đến du khách.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng cần thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải. Duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

“Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng điện tử”, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Không để xảy ra chèn ép, tranh giành khách

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phải tổ chức một cuộc họp “khẩn” để xử lý trường hợp vi phạm quy định về vận tải hành khách, từ phản ánh của du khách, việc đi quãng đường khoảng 2km tại Quy Nhơn nhưng bị thu 75.000 đồng, cao hơn mức giá của chuyến xe được đặt qua ứng dụng.

Đáng chú ý, hành khách đã nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để phản ánh sự việc, đồng thời gửi hình ảnh và biển số xe.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước đúng quy định; công khai, minh bạch giá trước khi thực hiện chuyến đi.

Các đơn vị không được tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết hoặc thỏa thuận, nhất là trong các dịp lễ, sự kiện và thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí, huy động phương tiện và lái xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành hoặc từ chối vận chuyển trái quy định.

Du khách đến du lịch tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

“Bảo đảm phương tiện an toàn kỹ thuật, vệ sinh sạch sẽ; lái xe thực hiện đúng quy định về đồng phục, thẻ tên và có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn hành khách về các điểm đến, văn hóa và du lịch địa phương khi phù hợp”, ông Sơn lưu ý.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khuyến nghị người dân và du khách khi đến Gia Lai nên ưu tiên đặt xe thông qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thức của đơn vị vận tải.

Trước khi sử dụng dịch vụ, hành khách nên kiểm tra, xác nhận giá cước, hành trình và thông tin chuyến đi.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể cung cấp cho đơn vị vận tải hoặc cơ quan chức năng các thông tin như biển số xe, thời gian, địa điểm, hành trình, số tiền thanh toán cùng hình ảnh, tài liệu liên quan để được xác minh, xử lý.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố 3 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông: 0256.3822863, 0917.442689, 0914.944969.

Đây là các kênh tiếp nhận thông tin nhằm giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên địa bàn.

Với người dân và du khách, khi gặp trường hợp có dấu hiệu thu cước bất thường, vi phạm quy định vận tải hoặc các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông, việc lưu lại biển số xe, thời gian, địa điểm, hành trình, số tiền đã trả và hình ảnh liên quan sẽ giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình xác minh.

