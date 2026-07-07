Gia Lai xúc tiến đầu tư tại Thượng Hải, mời doanh nghiệp Trung Quốc vào công nghiệp, logistics

Gia Lai sang Thượng Hải mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Gia Lai tại Trung Quốc năm 2026, từ ngày 5/7 đến ngày 13/7, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, quảng bá tiềm năng, lợi thế và xúc tiến thu hút đầu tư, thương mại giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc.

Tham gia chuyến đi còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang, cùng lãnh đạo các sở ngành.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) diễn ra chiều 7/7, tại Liên hiệp hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải (SMSIU).

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại.

Quang cảnh Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: TA.

Đặc biệt, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế xanh, hiện đại, hội nhập và bền vững; luôn coi trọng vai trò của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", tỉnh cam kết xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài tại địa phương.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Gia Lai.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Đây là những lợi thế quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ông cũng giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư và cam kết của chính quyền tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính.

Đại diện Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã giới thiệu mô hình phát triển khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ hiện đại, hệ thống hạ tầng đồng bộ và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Gia Lai.

Hội nghị cũng dành thời gian để các doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi, tìm hiểu môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, logistics, nguồn nhân lực, thủ tục đầu tư và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Đến hết tháng 5/2026, tỉnh Gia Lai có 126 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 2,87 tỷ USD, đứng thứ 26/34 tỉnh, thành phố về tổng vốn đầu tư nước ngoài.

Riêng các nhà đầu tư Trung Quốc hiện có 14 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 175,2 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm và chăn nuôi. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục gia tăng, đây là cơ sở quan trọng để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc. Ảnh: TA.

Thông qua chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Đồng thời thiết lập, mở rộng các kênh kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc.

Chuyến công tác góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác kinh tế giữa Gia Lai với các địa phương của Trung Quốc, tạo tiền đề thu hút các dự án đầu tư chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.