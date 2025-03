Giá nhà ở Hà Nội cao, nhu cầu mua vẫn tăng do đâu?

Nhu cầu nhà ở Hà Nội sẽ tăng tiếp trong năm 2025?

Theo khảo sát khách hàng của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, tâm lý người mua nhà ở Hà Nội đang có dấu hiệu tích cực với mức độ cân nhắc và chuẩn bị mua nhà tăng dần trong năm qua.

Cụ thể, hơn 80% người được hỏi bày tỏ nhu cầu sở hữu nhà (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước) trong đó, 50% khách hàng đang ở giai đoạn cân nhắc và tích cực chuẩn bị giao dịch. Xu hướng lạc quan này càng được củng cố khi có đến 60% khách hàng dự kiến sẽ mua bất động sản trong vòng một năm tới.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho biết, trong năm 2024, giá bất động sản tại Hà Nội tăng nhanh, đặc biệt phân khúc căn hộ chung cư đã ghi nhận mức tăng lên đến 54% so với năm 2023.

"Sự biến động này khiến nhiều khách hàng nhận thức rõ ràng rằng nếu không đưa ra quyết định sớm, giá nhà có thể tiếp tục leo thang, đồng nghĩa với việc họ có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư giá trị", ông Tiến chia sẻ.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra xu hướng dịch chuyển trong nhu cầu đối với các loại hình bất động sản. Theo khảo sát từ One Mount vào cuối tháng 9/2023, mức độ quan tâm đến các phân khúc đất nền, nhà thổ cư và chung cư khá cân bằng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, chung cư trở thành lựa chọn nổi bật hơn khi tỷ lệ khách hàng quan tâm tăng từ 46% năm 2023 lên 63% vào năm 2024, trong khi nhu cầu đối với nhà thổ cư có dấu hiệu giảm.

Cũng theo ông Tiến, nhu cầu cao đối với phân khúc chung cư xuất phát từ yếu tố nguồn cung, mức giá và nhóm khách hàng mục tiêu. Cụ thể, trong năm 2024, nguồn cung căn hộ cùng với lượng tiêu thụ tăng mạnh, đạt khoảng 33.000 - 34.000 căn, mức cao nhất trong 5 năm qua và gần tương đương thời kỳ trước Covid - 19.

Chung cư cũng chiếm tới 57% tổng số giao dịch bất động sản tại Hà Nội. Dù giá bán tăng đáng kể, phân khúc này vẫn có mức đầu tư phù hợp với tài chính của các cặp vợ chồng trẻ và nhóm khách hàng đầu tư.

Nhà ở Hà Nội từ 3 - 5 tỷ đồng được quan tâm nhất

Từ khảo sát của One Mount, trong phân khúc chung cư, hơn 50% khách hàng sẵn sàng chi trả trong khoảng 3-5 tỷ đồng. Các căn hộ 1 ngủ 1 khách và 2 ngủ nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ người mua.

Về vị trí, xu hướng mua nhà đang dịch chuyển mạnh mẽ ra các khu vực xa trung tâm, nơi sở hữu quỹ đất rộng, mật độ dân cư thấp hơn so với nội đô và được quy hoạch bài bản để phát triển các khu đô thị thông minh. Đồng thời, những khu vực này cũng hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố đang được đẩy mạnh triển khai, bao gồm Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các tuyến metro…

Từ nửa cuối năm 2024, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ sang khu Đông và khu Bắc, với hàng loạt dự án lớn có pháp lý hoàn chỉnh, được mở bán sớm hơn dự kiến. Đơn cử như: Masteri Lakeside, Masteri Waterfront, The Metropolitan... Những dự án này thu hút người mua nhờ không gian sống đa năng, tiện ích đầy đủ và pháp lý vững chắc.

Giá nhà nội đô Hà Nội ở ngưỡng rất cao nên nhu cầu người mua dịch chuyển ra khu vực vùng ven. Ảnh: Thái Nguyễn

Người mua chung cư tại Hà Nội đặc biệt quan tâm đến các tiện ích như: Hệ thống giáo dục; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; không gian đa năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc và giải trí.

Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group dự báo khu Đông Hà Nội sẽ đóng vai trò là tâm điểm phát triển nhờ loạt dự án cao cấp và hạng sang, không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở mà còn phục vụ xu hướng nâng tầm chất lượng sống của cư dân đô thị.

Chuyên gia của One Mount cũng nhận định, xu hướng dịch chuyển về khu Đông Hà Nội ngày càng rõ nét, kéo theo sự sôi động của thị trường chung cư tại đây trong năm 2025. Không chỉ thu hút người mua có nhu cầu ở thực, khu vực này còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị bất động sản trong tương lai.