Giá vàng: 3 "ngòi nổ" bất ngờ có thể đẩy giá lên mức chưa từng thấy

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Theo ông Clem Chambers, vàng có thể được xem là một trong những tài sản mang tính chính trị nhất trên thế giới, có lẽ chỉ đứng sau dầu mỏ. Chính vì vậy, khi nói về giá vàng, không thể tách rời yếu tố chính trị.

Ba động lực chính đang chi phối giá vàng đều liên quan đến chính trị, trong đó hai yếu tố bắt nguồn trực tiếp từ cuộc cạnh tranh đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Không chỉ Washington, châu Âu cũng ngày càng nhận thấy sự cần thiết phải thu hẹp khoảng cách trước sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục nâng đỡ vàng

Theo Chambers, việc Trung Quốc theo đuổi các chính sách thương mại khép kín khiến thế giới dần rời xa toàn cầu hóa , làm thay đổi tận gốc cấu trúc kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc lẫn nhau, vàng trở thành một loại tiền tệ dự trữ cuối cùng giữa các quốc gia.

Điều này không mở ra con đường hướng tới hòa bình và thịnh vượng mà ngược lại có thể dẫn đến nhiều biến động hơn. Theo lập luận của Chambers, vàng thường hưởng lợi khi rủi ro và biến động gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ xung đột.

Tác giả cho rằng nguy cơ xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan vào năm 2027 từng góp phần đưa giá vàng lên những mức cao kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, sau đó khả năng này giảm xuống và giá vàng cũng đi xuống.

Một động lực khác là các quốc gia có xu hướng tăng dự trữ vàng khi coi Trung Quốc là một nguồn rủi ro. Dù mức độ khẩn cấp có thể đã giảm, nhu cầu tích lũy vàng vẫn tạo áp lực hỗ trợ giá.

Chambers cũng cho rằng những động thái gần đây của Mỹ liên quan đến Canada và Greenland là tín hiệu để các quốc gia chú trọng hơn đến lượng vàng mà họ tự nắm giữ thay vì phụ thuộc vào vàng được lưu trữ ở nước ngoài. Tác giả lấy Hà Lan làm ví dụ khi nước này muốn đưa vàng về lưu trữ trong nước thay vì để tại kho vàng của các quốc gia khác.

Theo đó, sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục là động lực dài hạn đối với vàng và khó biến mất trong thời gian ngắn. Áp lực này có thể duy trì giá vàng ở mức cao.

Lạm phát và làn sóng đầu tư AI

Động lực thứ hai là lạm phát, trước hết là tại Mỹ và nhiều khả năng cả châu Âu, thậm chí trên phạm vi toàn cầu.

Theo Chambers, lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài do quá trình đưa hoạt động sản xuất trở về trong nước và làn sóng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ AI.

Việc đưa sản xuất về trong nước có chi phí cao hơn so với sản xuất tại châu Á, từ đó tạo ra áp lực lạm phát từ phía nguồn cung. Thuế nhập khẩu cũng có thể đẩy giá hàng hóa lên khi khiến các doanh nghiệp trong nước có thêm dư địa cạnh tranh.

Tác giả cho rằng có thể quan sát chênh lệch giá giữa hàng hóa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc để hình dung áp lực lạm phát này. Chẳng hạn, ô tô Trung Quốc có thể có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với các mẫu xe tương đương của phương Tây.

Lạm phát kéo dài sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Sản lượng tăng là lực cản đáng kể

Yếu tố lớn nhất có thể kìm hãm giá vàng, theo Chambers, lại chính là nguồn cung.

Khi giá vàng tăng cao, sản lượng có xu hướng tăng theo. Tác giả cho biết sản lượng vàng có thể tăng từ khoảng 3.200 tấn lên 3.400 tấn và còn tiếp tục tăng trong tương lai.

Con số 3.400 tấn có vẻ không quá lớn, nhưng với giá vàng khoảng 4.390 USD/ounce, lượng vàng được sản xuất mỗi năm có giá trị gần 500 tỷ USD.

Thế giới sẽ phải hấp thụ lượng vàng mới trị giá khoảng 500 tỷ USD mỗi năm. Đây là một dòng tiền đáng kể, dù tác giả lưu ý rằng nguồn cung tiền có thể được mở rộng khá dễ dàng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch giữa vàng và các kim loại quý khác. Chambers đưa ra phép so sánh dựa trên sản lượng bạc khoảng 25.000 tấn mỗi năm với giá 65 USD/ounce, vàng 3.400 tấn với giá 4.300 USD/ounce và bạch kim khoảng 200 tấn mỗi năm với mức giá chỉ bằng một nửa vàng.

Theo tác giả, những con số này cho thấy vàng đang nhận được nhu cầu cao một cách không cân xứng, đặc biệt từ các chính phủ.

Chừng nào Mỹ và Trung Quốc chưa giải quyết được những bất đồng và quay trở lại con đường thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, vàng vẫn còn được hỗ trợ.

Chambers cho rằng, chuyến thăm Washington sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể là một yếu tố đáng theo dõi. Diễn biến của giá vàng trong những tuần sau cuộc gặp có thể cho thấy thị trường phản ứng như thế nào trước những thay đổi trong quan hệ Mỹ - Trung.

Tác giả kết luận với kỳ vọng rằng giá vàng chưa tăng vượt 6.000 USD/ounce, ít nhất là trong năm nay.