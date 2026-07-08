Giá vàng, bạc đã chạm đáy năm 2026? Chuyên gia dự báo chu kỳ tăng mới sắp bắt đầu

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Trong bài phân tích đăng trên Kitco News, ông Hemke cho rằng bốn tháng qua là giai đoạn đầy khó khăn đối với thị trường kim loại quý. Sau khi xung đột Iran bùng phát, giá năng lượng tăng mạnh khiến kỳ vọng lạm phát leo thang, kéo theo dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn. Điều này đã tạo áp lực lớn lên giá vàng và bạc.

Chiến tranh Iran đảo lộn kỳ vọng của thị trường

Theo ông Hemke, bước vào năm 2026, phần lớn giới đầu tư đều kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Lạm phát tại Mỹ khi đó đang giảm dần so với mức đỉnh năm 2022 và thị trường dự đoán Fed, cùng người kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, có thể bắt đầu hạ lãi suất từ giữa năm, thậm chí thực hiện hai lần cắt giảm trước khi năm 2026 kết thúc.

Tuy nhiên, mọi dự báo đã thay đổi sau khi chiến sự Iran nổ ra.

Giá dầu thô tăng vọt từ khoảng 65 USD lên gần 110 USD/thùng, kéo kỳ vọng lạm phát tăng theo và khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ phải tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao, thậm chí có thể tăng thêm.

"Đỉnh điểm của lập trường diều hâu" có thể đã qua

Ông Hemke cho rằng thị trường đã phản ứng thái quá sau cuộc họp của Fed hồi tháng 6 và đã bước vào giai đoạn mà ông gọi là "Peak Hawkishness" - thời điểm kỳ vọng về chính sách tiền tệ cứng rắn đạt đỉnh.

Theo ông, khả năng Fed thực hiện nhiều lần tăng lãi suất là điều khó xảy ra.

"Một lần tăng lãi suất vào cuối năm vẫn có thể xảy ra, nhưng việc kỳ vọng nhiều đợt tăng liên tiếp là không thực tế", ông nhận định.

Điều quan trọng là bối cảnh hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm chiến tranh Iran vừa bùng phát.

Giá dầu hạ nhiệt, áp lực lạm phát giảm

Sau khi phần lớn các hoạt động quân sự chấm dứt, giá dầu đã giảm mạnh, từ mức khoảng 110 USD/thùng xuống còn khoảng 68 USD, gần tương đương thời điểm trước chiến sự.

Theo ông Hemke, chính giá năng lượng từng khiến chỉ số PCE - thước đo lạm phát được Fed đặc biệt theo dõi - tăng tới 21% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5.

Khi dầu thô quay về vùng giá cũ, ông kỳ vọng thành phần năng lượng trong lạm phát sẽ nhanh chóng hạ nhiệt trong những tháng tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn cũng sẽ giảm đáng kể.

Fed có thể quay lại cắt giảm lãi suất

Ông Hemke cho rằng khi lạm phát giảm trở lại, Fed nhiều khả năng sẽ quay về mục tiêu ban đầu là hạ lãi suất nhằm giảm chi phí lãi vay của Chính phủ Mỹ và đưa lãi suất thực xuống mức âm.

Nếu nhận định này chính xác, mức giá ghi nhận vào cuối tháng 6 vừa qua nhiều khả năng sẽ trở thành đáy của vàng và bạc trong cả năm 2026.

Khó có cú bật tăng hình chữ V

Dù lạc quan về triển vọng trung và dài hạn, chuyên gia của Sprott Money cho rằng nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ bật tăng mạnh ngay lập tức.

Theo ông, các biểu đồ kỹ thuật vẫn đang ở trạng thái tiêu cực khi giá còn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng.

Thay vì một đợt phục hồi hình chữ V, thị trường nhiều khả năng sẽ đi ngang trong một thời gian để hấp thụ lực bán và cải thiện tâm lý nhà đầu tư trước khi bước vào xu hướng tăng mới.

Ông khuyến nghị theo dõi đường trung bình động 20 ngày. Khi vàng và bạc vượt trở lại ngưỡng này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy thị trường đã thực sự thoát đáy.

Triển vọng nửa cuối năm 2026

Kết luận bài phân tích, ông Hemke dự báo nửa cuối năm 2026 sẽ chứng kiến lạm phát tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng nhờ giá năng lượng giảm.

Điều đó đồng nghĩa với việc giai đoạn Fed theo đuổi lập trường "diều hâu" nhiều khả năng đã kết thúc và thị trường sẽ quay trở lại tập trung vào các yếu tố nền tảng từng giúp vàng và bạc tăng mạnh trong hai năm 2024-2025.

Theo ông, nếu xu hướng này được xác nhận, kim loại quý có cơ hội mở ra một chu kỳ tăng giá mới sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều tháng.