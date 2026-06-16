Giá vàng bật tăng mạnh nhưng đừng vội mừng, chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn

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Giá vàng thế giới ngày 15/6 vượt mốc 4.350 USD/ounce và ghi nhận mức tăng hơn 3% - mạnh nhất kể từ đầu tháng 2.

Thông tin về tiến trình hòa bình đã làm giảm lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, qua đó giúp áp lực lạm phát dịu bớt. Điều này tạo điều kiện cho vàng phục hồi sau khi từng lao dốc về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần trước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định thị trường vàng đã bước vào một chu kỳ tăng giá mới.

Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường của MarketGauge, nhận định việc vàng giữ vững mốc 4.000 USD là tín hiệu tích cực. Dù vậy, bà cho rằng giá cần vượt ngưỡng trung bình động 200 ngày, hiện nằm quanh 4.450 USD/ounce, mới có thể xác nhận xu hướng tăng bền vững.

David Morrison, chuyên gia phân tích của Trade Nation, cũng cảnh báo rằng rủi ro vẫn còn hiện hữu cho đến khi Mỹ và Iran chính thức ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 19/6.

Theo ông, nếu xuất hiện bất kỳ diễn biến nào khiến việc ký kết bị trì hoãn hoặc đổ vỡ, vàng hoàn toàn có thể quay lại kiểm tra mốc 4.000 USD/ounce một lần nữa.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư hiện đang tập trung vào chính sách tiền tệ của Mỹ. Thị trường chờ đợi những phát biểu đầu tiên từ Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Kevin Warsh.

Các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm nhằm kiểm soát lạm phát. Nếu Fed duy trì lập trường cứng rắn, điều này có thể gây áp lực lên vàng vì lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn phải vượt qua nhiều ngưỡng cản quan trọng. Trước mắt là đường trung bình động 50 ngày quanh mức 4.581 USD/ounce. Xa hơn là vùng kháng cự 4.773 USD/ounce được thiết lập hồi tháng 5. Chỉ khi vượt qua các mốc này, đà tăng dài hạn mới thực sự được củng cố.

Trong khi đó, các chuyên gia của TD Securities cho rằng triển vọng của vàng và bạc vẫn tích cực trong dài hạn, nhưng nhà đầu tư không nên bỏ qua diễn biến của thị trường dầu mỏ. Giá năng lượng vẫn ở mức cao và tiếp tục nuôi dưỡng nỗi lo lạm phát.

Ngân hàng Société Générale cũng cảnh báo rằng, thế giới sẽ mất nhiều thời gian để bổ sung lại lượng dầu dự trữ đã sử dụng trong thời gian xảy ra xung đột Trung Đông. Điều này đồng nghĩa thị trường năng lượng vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung mới, khiến giá dầu và lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia của ngân hàng Pháp, chính lợi suất thực cao của Mỹ hiện là rào cản lớn nhất đối với vàng. Dù lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại, môi trường lãi suất cao đang hạn chế sức hấp dẫn của vàng với vai trò là tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa lạm phát.

Vì vậy, dù vàng đang phục hồi mạnh sau cú giảm sâu tuần trước, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ biến động và cần thêm những tín hiệu xác nhận trước khi có thể kỳ vọng vào một đợt tăng giá bền vững.