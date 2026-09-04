Giá vàng bật tăng mạnh sau khi chạm “ngưỡng sinh tử": Bước ngoặt lớn của vàng đã xuất hiện?

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Giá vàng đã có một tháng 8 đầy biến động. Sau khi tăng mạnh và tiến sát vùng 4.780 USD/ounce- mức hồi 50% của nhịp giảm lớn trước đó - kim loại quý bất ngờ chịu áp lực bán và lao dốc.

Tuy nhiên, đợt giảm này không kéo dài. Khi giá tiến về quanh "điểm cứu giá" 4.370 USD/ounce, gần với mức hồi 50% được xác định từ nhịp tăng bắt đầu giữa tháng 7, lực mua lập tức xuất hiện.

Hợp đồng tương lai vàng từng chạm 4.369,7 USD/ounce, rất sát mức kỹ thuật 4.373,3 USD mà giới phân tích theo dõi. Sau đó, vàng bật trở lại.

Đáng chú ý, đà phục hồi còn được củng cố trong phiên 3/9 (theo giờ Mỹ). Giá vàng giao ngay tăng 2,3%, lên 4.488,54 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng tăng 2,8%, lên 4.539,90 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy vùng 4.370 USD đã thực sự thu hút lực mua trong ngắn hạn. Nhưng câu hỏi quan trọng hiện nay là: đây chỉ là một cú bật kỹ thuật hay là khởi đầu cho một đợt tăng mới?

Ngưỡng 50% trở thành “chiến trường” của bên mua và bên bán

Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường chú ý tới mức hồi 50% sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh. Đây không phải là một ngưỡng có khả năng dự báo chắc chắn hướng đi của thị trường, nhưng thường được xem là vùng có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đáng chú ý.

Đầu năm nay, hợp đồng tương lai vàng đóng cửa ở 5.508,6 USD/ounce ngày 29/1, sau đó giảm xuống 4.048,7 USD/ounce vào ngày 16/7. Điểm giữa của hai mức này nằm quanh 4.778,7 USD/ounce.

Khi vàng phục hồi trong tháng 8, giá đã tiến tới vùng này nhưng không thể vượt qua. Đến ngày 25/8, hợp đồng tương lai đạt khoảng 4.755 USD/ounce, trong khi chỉ báo RSI đã tiến vào vùng “quá mua”. Lực bán sau đó nhanh chóng xuất hiện.

Nhưng chính nhịp giảm này lại tạo ra một ngưỡng kỹ thuật mới. Từ đáy 4.048,7 USD lên đỉnh 4.755 USD, mức hồi 50% nằm quanh 4.373,3 USD/ounce.

Và vàng đã giảm gần như chính xác về khu vực này trước khi bật tăng.

Vàng sẽ đi đâu sau cú bật?

Việc vàng phản ứng tích cực tại vùng 4.370 USD là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định một xu hướng tăng mới.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là những yếu tố có thể tác động mạnh đến kim loại quý. Trong phiên 3/9, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Điều này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 và tạo thêm động lực cho vàng.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm của Mỹ, bởi số liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định chính sách của Fed.

Về mặt kỹ thuật, điều quan trọng không phải chỉ là vàng đã chạm mức 4.373 USD, mà là cách thị trường phản ứng sau khi chạm ngưỡng này.

Nếu lực mua tiếp tục duy trì và vàng vượt qua các vùng kháng cự phía trên, cú bật vừa qua có thể trở thành nền tảng cho một nhịp phục hồi mạnh hơn. Ngược lại, nếu vàng quay đầu và xuyên thủng vùng hỗ trợ quanh 4.370 USD, tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tiêu cực và nguy cơ giảm sâu có thể quay trở lại.

Nói cách khác, vùng 4.370 USD đã cho thấy sức mạnh của bên mua, nhưng cuộc chiến giữa phe bò và phe gấu vẫn chưa kết thúc.