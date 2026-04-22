Giá vàng biến động: PNJ báo lãi lớn, ghế Tổng giám đốc đổi chủ

Báo cáo của PNJ cho thấy, quý I/2026, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ quý I/2026 tăng 21,7% so với cùng kỳ. Trong quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu trang sức bán sỉ tăng 33,9% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của PNJ, trong quý I/2026, doanh thu vàng 24K tăng tới 324,7% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3/2026, PNJ sở hữu 430 cửa hàng trên toàn quốc – là doanh nghiệp vàng có hệ thống cửa hàng, chi nhánh lớn nhất cả nước.

Quý 1/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

Lý giải về kết quả kinh doanh có được, lãnh đạo PNJ cho biết, lợi nhuận và doanh thu quý I/2026 tăng mạnh là nhờ vào nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so với mức nền thấp của năm ngoái.

Cùng với đó, PNJ có sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và đẩy mạnh doanh thu lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm các năm trước.

Trong năm 2025 vừa qua, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 2.829 tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ.

Theo PNJ, năm 2025, doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ mảng bán lẻ trang sức tăng mạnh, trong khi doanh thu vàng 24K giảm so với cùng kỳ. Lợi nhuận cải thiện chủ yếu đến từ đóng góp của mảng trang sức trong bối cảnh giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng.

Theo thông tin PNJ công bố, từ ngày 3/4/2026, ông Phan Quốc Công chính thức tiếp quản vị trí Tổng giám đốc, thay cho ông Lê Trí Thông theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT công ty này chuẩn bị trong nhiều năm qua.

Sau khi ông Phan Quốc Công tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc, PNJ sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với trụ cột là nền tảng văn hóa doanh nghiệp chính trực, đổi mới và hướng đến phát triển bền vững.

Ông Phan Quốc Công, sinh năm 1970, là người tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc PNJ với nền tảng học vấn bao gồm bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư Điện.



Trong giai đoạn 1993 - 2003, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam, tích lũy kinh nghiệm quản trị hệ thống, marketing và phát triển thị trường theo chuẩn quốc tế.



Từ năm 2004 đến 2014, ông Công được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), đơn vị sở hữu các thương hiệu hóa mỹ phẩm nội địa lớn như X-Men, Purité và Thuận Phát.



Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, ông chuyển hướng sang đầu tư các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị tại nhiều đơn vị như Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech.



Trên thị trường tài chính, ông từng tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại chính PNJ, quỹ Mekong Capital và Thế Giới Di Động, đồng thời là thành viên tổ chức Young Presidents’ Organization từ năm 2009.



