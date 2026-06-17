Giá vàng bùng nổ, cuộc đua tích trữ vàng "nóng" chưa từng thấy

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Báo cáo Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do WGC công bố ngày 16/6 cho thấy 89% nhà quản lý dự trữ tin rằng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Đáng chú ý, có tới 45% ngân hàng trung ương được khảo sát cho biết họ dự định tăng dự trữ vàng của chính mình trong năm tới – mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ

Khảo sát được công bố trong bối cảnh thị trường vàng đang trải qua một cột mốc lịch sử. Theo WGC, vàng gần đây đã vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc phụ trách các ngân hàng trung ương toàn cầu của WGC, cho biết niềm tin của các tổ chức tài chính quốc gia đối với vàng hiện mạnh hơn bao giờ hết.

“Các ngân hàng trung ương vẫn rất lạc quan về vàng. Thực tế là họ còn lạc quan hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây”, ông nói.

Tỷ lệ ngân hàng trung ương có kế hoạch mua thêm vàng đã tăng từ 43% năm 2025 lên mức kỷ lục 45% trong năm nay, bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra trên thế giới.

Đồng USD dần mất vị thế

Kết quả khảo sát cho thấy các ngân hàng trung ương ngày càng xem vàng là một tài sản tiền tệ chiến lược thay vì chỉ là tài sản dự trữ truyền thống.

Có tới 84% người tham gia khảo sát dự báo tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu sẽ tăng lên trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, 74% tin rằng tỷ trọng của đồng USD trong kho dự trữ ngoại hối toàn cầu sẽ giảm trong cùng giai đoạn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách các quốc gia quản lý tài sản dự trữ kể từ sau đại dịch và các cuộc xung đột địa chính trị gần đây.

Trong bốn năm qua, các ngân hàng trung ương đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi tốc độ của thập kỷ trước.

Ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào làn sóng mua vàng

Theo WGC, không chỉ các nền kinh tế mới nổi mà ngày càng nhiều quốc gia khác cũng tham gia vào làn sóng mua vàng.

Ông Fan cho biết những nước như Indonesia, Malaysia, Guatemala và El Salvador gần đây đã quay trở lại thị trường hoặc bắt đầu mua vàng sau nhiều năm im ắng.

“Cơ sở người mua đang ngày càng mở rộng”, ông nhận định.

Ngay cả các nền kinh tế phát triển cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vàng. Khảo sát cho thấy 18% ngân hàng trung ương tại các nước phát triển dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong năm tới.

Vì sao các ngân hàng trung ương đổ xô mua vàng?

Đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn là lý do quan trọng nhất khiến các ngân hàng trung ương mua vàng.

Trong số 34 ngân hàng trung ương dự định tăng dự trữ vàng, có tới 31 đơn vị cho biết mục tiêu chính là giảm phụ thuộc vào các loại tài sản khác.

Ngoài ra, vàng còn được đánh giá cao nhờ: Khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn. Công cụ phòng ngừa lạm phát. Tài sản trú ẩn trong thời kỳ khủng hoảng. Công cụ giảm rủi ro địa chính trị.

Có tới 90% người được khảo sát cho rằng hiệu quả của vàng trong các cuộc khủng hoảng là lý do quan trọng để nắm giữ kim loại quý này.

84% đánh giá cao vai trò lưu giữ giá trị dài hạn của vàng, trong khi 83% nhấn mạnh khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Theo WGC, những con số này cho thấy vàng đang ngày càng trở thành một tài sản chiến lược trong hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt với bất ổn địa chính trị, lạm phát và nguy cơ suy giảm niềm tin vào các đồng tiền dự trữ truyền thống.