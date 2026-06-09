Giá vàng cắm đầu lao dốc không phanh, chuyên gia cảnh báo 'đáy vực' 4.000 USD

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Giá vàng thế giới ngày 9/6 niêm yết ở ngưỡng 4.331 USD/ounce, thu hẹp lại một phần mức giảm sâu hơn trước đó. Trước đó vào thứ Sáu, giá vàng đã lao dốc tới 3%, ghi nhận mức giảm tỷ lệ phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 3. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 4,9%, đợt giảm mạnh nhất theo tuần kể từ tuần kết thúc vào ngày 20/3, theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data.

Chiến lược gia Ed Yardeni, nhà sáng lập tổ chức Yardeni Research, lưu ý rằng giá vàng cũng đã rơi xuống dưới một mức kỹ thuật quan trọng vào thứ Sáu tuần trước - đó là đường trung bình động 200 ngày (200-day moving average) ở mức 4.443,4 USD/ounce.

"Chúng tôi nhận định mức hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm ở mốc 4.000 USD", ông chia sẻ với các khách hàng trong một bản ghi chú vào hôm Chủ nhật tuần trước. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng họ vẫn chưa từ bỏ sự lạc quan đối với triển vọng của vàng.

Vị chiến lược gia kỳ cựu này vẫn giữ vững quan điểm rằng, một khi cuộc chiến ở Iran kết thúc, đà tăng trưởng của vàng sẽ được kích hoạt trở lại. Ông đặt mục tiêu giá vàng sẽ đạt 5.500 USD vào cuối năm nay và tiến tới mốc 10.000 USD vào cuối thập kỷ này.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm nhẹ 0,2%, sau đợt tăng trưởng bùng nổ hơn 70% trong năm 2025.

Sự sụt giảm của vàng diễn ra ngay sau khi báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu tốt hơn kỳ vọng. Báo cáo này đã củng cố thêm bức tranh về một nền kinh tế kiên cường, vốn không quá cần đến việc cắt giảm lãi suất. Do vàng là một tài sản không đem lại lợi suất (lãi suất cuống phiếu), nên môi trường lãi suất cao hơn có xu hướng gây bất lợi cho kim loại này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã nhảy vọt lên mức 4,160% vào thứ Sáu - mức lợi suất cao nhất kể từ ngày 24/2/2025 - và tiếp tục nhích lên 4,178% vào thứ Hai. Chỉ số đồng USD (ICE Dollar Index - DXY) cũng duy trì quanh mốc trên 100 điểm vào thứ Hai. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đây sẽ là mức đóng cửa cao nhất của đồng USD kể từ ngày 30/3, thời điểm chỉ số này đóng cửa ở mức 100,51.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng bức tranh phân tích kỹ thuật của vàng cũng đang trở nên thách thức hơn. Ông chỉ ra rằng các nhà đầu tư gần đây đã ồ ạt tham gia vào thị trường, với việc giảm mạnh các vị thế bán khống (gross short positions - vị thế đặt cược giá giảm) kết hợp với việc mua mới các vị thế mua ròng (long positions - vị thế đặt cược giá tăng).

Điều này khiến vàng "ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước một đợt điều chỉnh kỹ thuật một khi các mức hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ".

Mức tổn thất của bạc thậm chí còn nặng nề hơn vàng trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Kim loại này giảm thêm 2,4% xuống còn 67,41 USD/ounce, sau khi đã lao dốc tới 6,5% vào thứ Sáu - ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 15/5.