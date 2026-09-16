Giá vàng càng cao, cuộc sống của phụ nữ ở các mỏ vàng trái phép càng khốn khổ

Ảnh minh họa: Roger Lemoyne/Redux/eyevine/economist

Tại Bajo Cauca, vùng khai thác vàng hẻo lánh ở Colombia, phụ nữ phải sống trong cảnh nghèo đói, bạo lực và bị bóc lột. Khi giá vàng tăng mạnh, hoạt động khai thác trái phép ngày càng phát triển, nhưng lợi ích chủ yếu rơi vào tay các nhóm tội phạm có vũ trang.

“Càng biết ít, càng sống lâu” là cách María, một phụ nữ sống tại thị trấn Zaragoza thuộc vùng Bajo Cauca, nói về cuộc sống của mình. Các băng nhóm vũ trang, chủ yếu là Clan del Golfo – tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất Colombia – kiểm soát nhiều hoạt động tại địa phương. María cố tình không tìm hiểu danh tính những kẻ cầm đầu, bởi sự thiếu hiểu biết đôi khi chính là cách tự bảo vệ mình.

Trong quá khứ, nền kinh tế bất hợp pháp ở Bajo Cauca chủ yếu dựa vào việc trồng cây coca để sản xuất cocaine. Nhưng những năm gần đây, vàng đã trở thành nguồn lợi chính. Giá vàng toàn cầu tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, biến khu vực này thành một “miền Tây hoang dã” của hoạt động khai thác trái phép.

Khai thác vàng không chỉ tạo ra nguồn thu cho các băng nhóm mà còn hình thành một trật tự xã hội trong đó những người có vũ trang kiểm soát đất đai, máy móc và các quy tắc sinh hoạt.

Phụ nữ sống nhờ những thứ thợ mỏ vứt bỏ

María bắt đầu làm việc trong ngành khai khoáng từ năm 11 tuổi sau khi bỏ học. Năm 14 tuổi, cô rời gia đình để sống cùng một người đàn ông với hy vọng có cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng thay vào đó, cô ngày càng bị cuốn sâu vào nền kinh tế khai thác vàng và phải gánh thêm công việc nội trợ.

Cơ hội việc làm dành cho phụ nữ bên ngoài gia đình rất hạn chế. Một trong những lựa chọn phổ biến là trở thành "chatarrera" - những người nhặt phế liệu khoáng sản. Họ lục lọi các đống chất thải do thợ mỏ bỏ lại để tìm những mảnh đá còn chứa dấu vết vàng.

Nhiều phụ nữ phải thức dậy từ 3 giờ sáng để làm việc nhà trước khi bắt đầu công việc này. Có khi họ mất hơn một tháng mới thu gom đủ nguyên liệu để đem đến các cơ sở nghiền và nhận khoản tiền công ít ỏi.

Công việc đãi vàng thủ công trên sông cũng ngày càng khó khăn. Máy xúc và tàu hút đã tàn phá lòng sông, buộc những người đãi vàng phải đi xa để tìm nơi còn có thể khai thác. Họ có thể phải di chuyển bằng thuyền rồi đi bộ vào những vùng hẻo lánh, ở lại nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Những chuyến đi như vậy đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ và trẻ em. Các vụ tấn công tình dục xảy ra phổ biến. Trẻ em trai có nguy cơ bị ép gia nhập các nhóm vũ trang, trong khi trẻ em gái có thể bị buộc kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi. Một số bà mẹ buộc phải đưa con bỏ học để cùng mình đi tìm vàng.

Bạo lực trở thành một phần của cuộc sống

Xung quanh các khu mỏ còn hình thành nhiều hoạt động kinh doanh khác, trong đó có các nhà chứa. Theo người dân địa phương, tình trạng này tồn tại từ mại dâm được dung thứ cho đến những trường hợp mang tính chất nô lệ tình dục.

María cho biết năm 13 tuổi, cô từng bị một quản lý mỏ tìm cách ép quan hệ tình dục để đổi lấy tiền. Với nhiều phụ nữ tại đây, những hành vi bạo lực như vậy dần bị xem là “bình thường”.

Các băng nhóm và lực lượng du kích kiểm soát đời sống thông qua lệnh giới nghiêm và những “bộ quy tắc ứng xử”, quy định người dân được phép làm gì. Họ thậm chí buộc người dân tham gia sửa đường hoặc cầu, sau đó tự xây dựng hình ảnh như những lực lượng bảo vệ và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng. Người dân tuân thủ vì hiểu rõ hậu quả nếu chống lại.

Thợ mỏ còn phải trả tiền bảo kê thường được tính theo tỷ lệ vàng khai thác được. Trước đây, khoản tiền này đôi khi đi kèm sự bảo vệ thực sự, nhưng tình trạng cạnh tranh giữa các nhóm tội phạm khiến người dân ngày càng phải trả tiền cho nhiều lực lượng khác nhau.

Chính phủ Colombia cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề. Một mặt, chính quyền từng cho phép thợ mỏ thủ công đãi vàng nhằm giúp họ kiếm sống hợp pháp và thoát khỏi sự kiểm soát của các băng nhóm. Mặt khác, quân đội liên tục truy quét các mỏ trái phép và phá hủy máy móc.

Hai chính sách này đôi khi mâu thuẫn nhau, bởi phần lớn thợ mỏ hiện phải sử dụng máy móc để khai thác hiệu quả, trong khi máy móc lại chủ yếu nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang. Việc tịch thu máy móc vì thế có thể gây thiệt hại cho chính những người mà chính phủ muốn hỗ trợ.

María từng cố gắng thoát khỏi ngành khai khoáng. Ở tuổi 35, cô quay lại trường học, học buổi tối và cuối tuần để trở thành giáo viên mầm non. Cô từng có thời gian làm nhân viên xã hội hỗ trợ trẻ em, nhưng khi hợp đồng kết thúc, cô gần như không còn lựa chọn nào khác. Vàng lại kéo cô trở về.

María không kỳ vọng nhiều vào chính trị. Theo cô, các ứng viên thường đưa ra những lời hứa, còn sau mỗi vụ bạo lực nghiêm trọng hay làn sóng di dời, xã hội chỉ chú ý trong thời gian ngắn rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.