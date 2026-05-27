Giá vàng chuẩn bị bùng nổ chưa từng thấy, Phố Wall đặt cược kịch bản 10.000 USD/ounce

Ảnh minh họa: Bloomberg.

Chiến sự, lạm phát và bất ổn kinh tế toàn cầu đang đẩy giá vàng vào chu kỳ tăng chưa từng có. Nhiều chuyên gia Phố Wall tin rằng kim loại quý này có thể vượt mốc 6.000 USD/ounce ngay trong năm 2026, thậm chí tiến tới 10.000 USD trong thập kỷ tới.

Gold từ lâu được xem là “hầm trú ẩn an toàn” mỗi khi thị trường tài chính rung lắc hoặc lạm phát leo thang. Khi chứng khoán biến động mạnh và căng thẳng địa chính trị bùng phát, dòng tiền thường chảy vào các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Năm 2025, giá vàng đã tăng tới 64%, một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Cuộc chiến tại Iran, căng thẳng ở châu Âu và bất ổn kinh tế tại Nam Mỹ đang khiến nhu cầu nắm giữ vàng toàn cầu bùng nổ.

Điều gì đang đẩy giá vàng tăng mạnh?

Lạm phát

Lạm phát là yếu tố lớn nhất thúc đẩy giá vàng. Khi giá cả hàng hóa tăng cao và đồng USD mất giá trị, nhà đầu tư thường chuyển tiền sang vàng vì nguồn cung kim loại quý này có giới hạn.

Ví dụ, năm 2019 khi lạm phát Mỹ dưới 2%, giá vàng chỉ quanh mức 1.392 USD/ounce. Đến năm 2022, lạm phát vượt 9%, giá vàng đã tăng lên khoảng 1.800 USD/ounce.

Bất ổn địa chính trị

Chiến tranh, xung đột thương mại hay các lệnh thuế quan mới đều có thể khiến giá vàng tăng vọt. Khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn, vàng trở thành “nơi trú ẩn” của dòng tiền.

Lo ngại suy thoái kinh tế

Nguy cơ suy thoái, thất nghiệp tăng và thị trường chứng khoán biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư mất niềm tin vào các tài sản truyền thống, từ đó chuyển sang nắm giữ vàng.

Các dự báo lớn về giá vàng

Vàng có thể vượt 6.000 USD/ounce năm 2026

Trước đây, kịch bản vàng lên 6.000 USD từng bị xem là viển vông. Tuy nhiên, JPMorgan Chase hiện dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 6.300 USD/ounce trong năm 2026 nhờ nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và căng thẳng toàn cầu leo thang.

Người dân sẽ đổ xô mua vàng vật chất

Hiện chỉ khoảng 10,8% người Mỹ sở hữu vàng vật chất, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh bất ổn kinh tế ngày càng lớn, vàng miếng, vàng thỏi và tiền xu vàng sẽ ngày càng phổ biến với nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng sẽ biến động mạnh hơn

Dù thường được xem là tài sản ổn định, vàng hiện cũng đối mặt biến động lớn hơn trước.

Cuối tháng 1/2026, giá vàng từng lên 5.419 USD/ounce nhưng chỉ vài ngày sau đã giảm xuống 4.660 USD, tương đương mức lao dốc 14% trong ba ngày.

Các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những cú tăng giảm mạnh trong giai đoạn tới.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Các chuyên gia khuyến nghị không nên “dồn tất cả vốn liếng” vào vàng dù triển vọng rất tích cực.

Theo hãng nghiên cứu Morningstar, tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư không nên vượt quá 15%.

Ngoài vàng vật chất, nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn: quỹ ETF vàng, cổ phiếu công ty khai thác vàng, hoặc chứng chỉ quỹ liên quan kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng vàng phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn.

Nếu đà tăng hiện nay tiếp tục kéo dài, vàng hoàn toàn có thể hướng tới vùng 7.000-10.000 USD/ounce trước năm 2030.