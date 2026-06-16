Giá vàng có thể tăng gấp 3 lần

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Dù còn những biến động ngắn hạn, phần lớn nhận định vẫn cho rằng kim loại quý này sẽ được hỗ trợ bởi tình trạng nợ công gia tăng, lạm phát dai dẳng và những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Ông John Wong của Sprott cho rằng, vàng và bạc sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi mức nợ ngày càng lớn cùng áp lực lạm phát buộc thị trường phải định giá lại trái phiếu và nhiều loại tài sản khác. Theo ông, môi trường kinh tế hiện nay đang tạo nền tảng thuận lợi cho các kim loại quý.

Trong khi đó, chuyên gia đầu tư Jeff Clark đưa ra một dự báo táo bạo hơn. Ông cho rằng nếu thị trường vàng lặp lại mô hình tăng giá từng xuất hiện trong thập niên 1970, giá vàng hoàn toàn có thể tăng gấp ba lần so với mức hiện nay.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Ole Hansen của Saxo Bank nhận định, để xu hướng tăng mạnh thực sự quay trở lại, vàng cần vượt qua ngưỡng kháng cự khoảng 4.600 USD/ounce.

Ngược lại, Citigroup tỏ ra thận trọng hơn. Ngân hàng này vừa hạ mục tiêu giá vàng ngắn hạn từ 4.300 USD xuống còn 4.000 USD/ounce, cho rằng dư địa tăng trong thời gian tới có thể bị hạn chế.

Một số nhà phân tích khác cũng cảnh báo rằng giá vàng có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD nếu áp lực lạm phát và chính sách lãi suất tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Dù vậy, họ vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Các chuyên gia cho rằng những yếu tố như nợ công toàn cầu ở mức cao, rủi ro địa chính trị kéo dài, cùng xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương vẫn là động lực hỗ trợ vàng trong những năm tới.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng được khuyến cáo thận trọng trước những biến động ngắn hạn của thị trường. Các tổ chức tài chính lưu ý rằng mọi quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các mục tiêu, rủi ro và chi phí liên quan. Những thay đổi về chính sách tiền tệ, lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể khiến triển vọng thị trường thay đổi nhanh chóng.