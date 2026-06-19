Giá vàng có thể vượt mốc 6.000 USD

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Trong hội thảo triển vọng giữa năm của ngân hàng, ông Sameer Samana, Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực, cho biết giá vàng vẫn có nguy cơ giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan trong dài hạn.

Ngày thứ Ba, Wells Fargo đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên vùng 5.300-5.500 USD/ounce. Ngân hàng này cũng kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng lên 5.800-6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Theo các chuyên gia của Wells Fargo, những động lực thúc đẩy đà tăng của vàng mang tính cấu trúc dài hạn, thay vì chỉ là các yếu tố chu kỳ ngắn hạn. Điều này cho thấy thị trường giá lên của vàng vẫn còn nhiều dư địa để kéo dài.

Vàng vẫn được Wells Fargo tin tưởng nhất

Wells Fargo đánh giá, vàng là một trong những khoản đầu tư có mức độ tin cậy cao nhất của họ hiện nay, khi áp lực lạm phát dai dẳng, nợ công gia tăng và bất ổn địa chính trị vẫn đang hỗ trợ mạnh cho kim loại quý này.

Ông Samana nhận định: "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng vàng là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư quan trọng. Trong thế giới ngày càng bất ổn hiện nay, các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm thêm những tài sản khác ngoài trái phiếu kho bạc Mỹ và tiền mặt để dự trữ".

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đang phục hồi sau đợt điều chỉnh sâu, dù vẫn thấp hơn hơn 20% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm.

Ông Darrell Cronk, Giám đốc đầu tư của Wells Fargo cho rằng các cuộc xung đột tại Trung Đông và Đông Âu, cùng với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt về các nguồn tài nguyên chiến lược, đang làm thay đổi dòng vốn đầu tư toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản thực như vàng.

Lạm phát sẽ không quay về thời kỳ "giá rẻ" trước đại dịch

Mặc dù Wells Fargo dự báo lạm phát có thể hạ nhiệt phần nào trong nửa cuối năm, ngân hàng này không tin rằng thế giới sẽ quay lại giai đoạn lạm phát thấp như thập niên trước đại dịch COVID-19.

Theo ông Cronk, lạm phát hiện vẫn chịu áp lực từ nhiều yếu tố: Thuế quan thương mại; Giá năng lượng cao; Nhu cầu đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI); Chi tiêu tài khóa quy mô lớn của chính phủ.

Đây cũng là lý do Wells Fargo không cho rằng lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Ông Cronk nhận định: "Tôi nghĩ thị trường đã đánh giá sai về lãi suất trong một thời gian dài".

Theo ông, các yếu tố như kỳ vọng lạm phát, phần bù rủi ro và triển vọng tăng trưởng kinh tế đều cho thấy lợi suất trái phiếu dài hạn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Môi trường hiện nay đặc biệt thuận lợi cho vàng

Khi được hỏi liệu lạm phát có thể tăng nhanh hơn lợi suất trái phiếu và kéo lợi suất thực xuống thấp hay không, ông Cronk cho rằng Federal Reserve vẫn bị ràng buộc bởi mục tiêu kép về lạm phát và việc làm, do đó khó có khả năng siết chặt chính sách tiền tệ quá mạnh nếu lạm phát không tăng đột biến.

Wells Fargo cho rằng ngay cả khi giá năng lượng ổn định hơn, áp lực từ thâm hụt ngân sách và các xu hướng đầu tư dài hạn vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ lạm phát.

Ông Samana nhận xét: "Đối với tôi, vàng là một trong những cơ hội đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hấp dẫn nhất hiện nay".

Ông cho rằng để vàng không tăng giá, các quốc gia trên thế giới sẽ phải đồng loạt giảm thâm hụt ngân sách và kiên quyết bảo vệ sự ổn định giá cả.

"Nhưng thực tế là các nhà hoạch định chính sách thường lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Và đó chính là luận điểm ủng hộ vàng."

Vàng có thể vượt 6.000 USD/ounce

Dù thừa nhận vàng có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh ngắn hạn, Wells Fargo vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của kim loại quý này rất tích cực.

Ông Samana cho biết: "Tôi nghĩ đến năm 2027 chúng ta sẽ thấy giá vàng bắt đầu bằng số 6".

Đây là cách ông ám chỉ dự báo giá vàng có thể vượt mốc 6.000 USD/ounce trong khoảng 18 tháng tới.

Không chỉ vàng, kim loại công nghiệp cũng được hưởng lợi

Bên cạnh vàng, Wells Fargo cũng lạc quan với nhóm kim loại công nghiệp.

Ngân hàng này cho rằng làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI, xây dựng trung tâm dữ liệu và xu hướng điện khí hóa toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với đồng và nhiều nguyên liệu chiến lược khác.

Theo Wells Fargo, cả kim loại quý lẫn kim loại công nghiệp đều sẽ được hưởng lợi từ cuộc đua toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho thế hệ công nghệ tiếp theo.