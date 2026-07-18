Giá vàng còn có thể giảm sâu, nhưng dự báo tăng vọt lên 6.000 USD vào 2027

Vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào năm 2027? Ảnh minh họa: Kitco/AI

Theo báo cáo mới nhất của Kitco News, các chuyên gia phân tích kỹ thuật của Bank of America cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay của giá vàng vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, thay vì coi đây là tín hiệu tiêu cực, ngân hàng này xem những nhịp giảm sâu là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Hiện giá vàng giao ngay đang gặp khó trong việc giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce – mốc được nhiều chuyên gia đánh giá là "ranh giới" quyết định xu hướng của thị trường. Trong phiên gần nhất, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 3.987,9 USD/ounce, giảm gần 2%.

Đợt điều chỉnh có thể chưa kết thúc

Trong báo cáo mới, ông Paul Ciana, chuyên gia phân tích kỹ thuật của Bank of America, nhận định đợt điều chỉnh hiện tại cần thêm thời gian để hoàn tất và không loại trừ khả năng giá vàng sẽ lùi về vùng hỗ trợ mạnh quanh 3.600 USD/ounce trước khi tạo đáy bền vững.

Ông cho biết:

"Đợt điều chỉnh của vàng từ đầu năm đến nay đã giúp thị trường hạ nhiệt sau giai đoạn tăng quá nóng, nhưng hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy giá đã tạo đáy bền vững."

Theo ông Ciana, xu hướng tăng trước đó kéo dài tới 121 tuần, trong khi đợt điều chỉnh hiện mới diễn ra khoảng 24 tuần, thời gian còn khá ngắn nếu so với chu kỳ tăng trước đó.

Ngoài ra, dù giá vàng đã giảm sâu hơn mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% tại 4.149 USD/ounce, quá trình điều chỉnh vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với đà tăng kéo dài nhiều năm.

Áp lực bán có thể kéo dài đến tháng 9

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, Bank of America cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực trong tháng 8 và tháng 9.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý là mô hình "Death Cross" (giao cắt tử thần) xuất hiện ngày 26/6/2026, khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 4.088,74 USD/ounce.

Theo thống kê của BofA, kể từ năm 1975 đã có 30 lần xuất hiện tín hiệu này và trong khoảng 67-70% trường hợp, giá vàng tiếp tục giảm trong vòng 40-50 phiên giao dịch sau đó.

Điều này cho thấy rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.

BofA khuyến nghị tận dụng nhịp giảm để mua

Dù dự báo vàng còn có thể giảm thêm, Bank of America vẫn khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá bi quan.

Ông Paul Ciana cho rằng chiến lược phù hợp là mua tích lũy từng phần khi giá giảm.

Theo khuyến nghị của BofA, nhà đầu tư có thể bắt đầu mua với tỷ trọng nhỏ khi giá xuống dưới 4.000 USD/ounce;

Nếu vàng giảm về vùng 3.700-3.600 USD/ounce, nhà đầu tư nên tiếp tục gia tăng tỷ trọng.

Vùng 3.450-3.250 USD/ounce được xem là khu vực thích hợp để hoàn tất việc phân bổ vốn nếu giá tiếp tục lao dốc.

Chiến lược mua tích lũy từng phần khi giá giảm giúp nhà đầu tư hạ giá vốn bình quân, thay vì dồn toàn bộ tiền vào một lần mua.

Vàng sẽ lên 6.000 USD?

Đáng chú ý, báo cáo kỹ thuật được công bố chỉ một tuần sau khi Bank of America hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 khoảng 14%, xuống còn 4.360 USD/ounce.

Tuy vậy, ngân hàng này vẫn giữ nguyên triển vọng dài hạn rất tích cực và tiếp tục cho rằng vàng có thể vươn lên mốc 6.000 USD/ounce trong năm 2027 nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì.

Cổ phiếu khai thác vàng vẫn rất hấp dẫn

Không chỉ lạc quan với vàng, Bank of America còn đánh giá cao triển vọng của nhóm cổ phiếu khai thác vàng.

Theo các chuyên gia phân tích cổ phiếu của ngân hàng, mức giá vàng hiện nay vẫn đủ cao để các doanh nghiệp khai thác duy trì biên lợi nhuận rất tốt.

Báo cáo cho biết: "Dòng tiền tự do của các công ty khai thác vàng hiện cao gấp 10 lần so với năm 2020, trong khi tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu chỉ còn bằng một nửa".

Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp khai thác vàng hiện có lợi suất lợi nhuận đạt khoảng 12%, cao nhất trong các nhóm ngành trên thị trường, đồng thời được định giá ở mức hấp dẫn nhất so với chỉ số S&P 500 trong vòng 20 năm qua.

Theo Bank of America, điều này cho thấy ngay cả khi giá vàng còn điều chỉnh trong ngắn hạn, lĩnh vực khai thác vàng vẫn là một trong những nhóm ngành đáng chú ý đối với các nhà đầu tư dài hạn.