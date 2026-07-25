Giá vàng đang lao về mốc 3.000 USD?

Sau khi lập kỷ lục 5.600 USD/ounce vào đầu năm 2026, giá vàng đã liên tục điều chỉnh trong những tháng gần đây. Theo chuyên gia Muhammad Umair, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ - yếu tố vốn có mối quan hệ nghịch với giá vàng.

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Lợi suất trái phiếu Mỹ có thể vượt 5%

Theo phân tích kỹ thuật, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang hình thành xu hướng tăng rất rõ nét. Sau khi chạm đáy khoảng 0,4% vào tháng 3/2020, lợi suất đã phục hồi lên khoảng 4,7% và tiếp tục duy trì động lực đi lên.

Đặc biệt, mô hình tam giác tích lũy hình thành từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026 đã bị phá vỡ theo hướng tăng, trong khi đường trung bình động 50 tháng tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ vững chắc.

Theo đó, lợi suất trái phiếu Mỹ có khả năng tiến lên vùng 5,2-5,3%, tương đương mức đỉnh từng thiết lập vào năm 2007.

Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực đối với giá vàng sẽ còn lớn hơn.

Ảnh Trading View.

Vì sao lợi suất tăng khiến vàng giảm?

Vàng là tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn sang trái phiếu để hưởng mức lợi tức hấp dẫn hơn, khiến sức hút của vàng giảm xuống.

Thực tế lịch sử cũng cho thấy mối quan hệ này khá rõ ràng.

Từ năm 2020 đến cuối năm 2023, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng từ khoảng 0,5% lên gần 5%, khiến giá vàng gần như chỉ dao động trong vùng 1.500-2.000 USD/ounce.

Sau đó, khi lợi suất giảm từ 5% xuống khoảng 3,6%, vàng lại bứt phá mạnh, leo từ khoảng 2.000 USD lên mức kỷ lục 5.600 USD vào tháng 1/2026.

Tuy nhiên, sau xung đột Mỹ-Iran, lợi suất trái phiếu đã tạo đáy quanh 3,96% rồi bật tăng mạnh trở lại. Đây cũng là thời điểm giá vàng bắt đầu lao dốc từ đỉnh lịch sử.

Theo chuyên gia FXEmpire, nếu lợi suất tiếp tục vượt mốc 5%, thị trường vàng sẽ rất khó lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

Chính sách của Fed tiếp tục là yếu tố quyết định

Ngoài lợi suất danh nghĩa, giới đầu tư còn theo dõi sát lợi suất thực – thước đo phản ánh lợi nhuận sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Thông thường, lợi suất thực tăng sẽ làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng, trong khi lợi suất thực giảm sẽ hỗ trợ giá kim loại quý.

Dù vậy, tác giả lưu ý rằng lợi suất thực đo bằng trái phiếu chống lạm phát (TIPS) đôi khi không phản ánh đầy đủ thực trạng nền kinh tế vì chịu ảnh hưởng từ các chương trình mua tài sản của Fed cũng như thanh khoản trên thị trường.

Do đó, hướng đi của lợi suất trái phiếu thông thường vẫn là chỉ báo đáng chú ý hơn đối với vàng.

Nếu Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát lạm phát, lợi suất trái phiếu có thể còn tăng, qua đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Ngược lại, nếu Fed chuyển sang cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, lợi suất sẽ giảm và vàng có thể nhanh chóng lấy lại sức hấp dẫn.

Vùng 3.000-3.500 USD được xem là "đáy chiến lược"

Theo phân tích kỹ thuật dài hạn, vàng đã phá vỡ cấu trúc tăng tại vùng 3.000 USD, song quá trình điều chỉnh vẫn có thể chưa kết thúc.

Trong các chu kỳ tăng giá trước đây, vàng thường quay trở lại kiểm định vùng bứt phá trước khi tiếp tục lập đỉnh mới.

Vì vậy, chuyên gia nhận định khu vực 3.000-3.500 USD/ounce sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng, nơi giá vàng có thể tạo đáy trước khi bước vào chu kỳ tăng tiếp theo.

Trong trường hợp tiêu cực hơn, nếu mốc 3.000 USD bị xuyên thủng, vàng có thể tiếp tục lùi về quanh 2.500 USD/ounce.

Ảnh Trading View.

Dù vậy, xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá là tích cực miễn là giá vàng duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn quanh 1.500 USD/ounce.

Tỷ lệ vàng/bạc tiếp tục phát tín hiệu tiêu cực

Một chỉ báo khác được giới phân tích theo dõi là tỷ lệ vàng/bạc.

Trong các chu kỳ tăng mạnh của kim loại quý, bạc thường tăng nhanh hơn vàng. Vì vậy, khi tỷ lệ vàng/bạc đạt đỉnh rồi quay đầu giảm, đó thường là tín hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị bước vào một đợt tăng giá mới.

Tuy nhiên, diễn biến hiện nay lại cho thấy điều ngược lại.

Sau khi chạm đáy ở mức 43,4 vào tháng 1/2026, tỷ lệ vàng/bạc đã tăng trở lại lên trên 65 trong tháng 7. Theo chuyên gia, điều này cho thấy cả vàng và bạc vẫn còn dư địa giảm trước khi hình thành đáy mới.

Ảnh Trading View.

Triển vọng vẫn phụ thuộc vào Fed và địa chính trị

Tổng hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản, FXEmpire cho rằng triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn khá thận trọng. Đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục kìm hãm giá vàng trong thời gian tới, trong khi vùng 3.000-3.500 USD được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng cho chu kỳ tăng tiếp theo.

Tuy nhiên, kịch bản giảm giá có thể thay đổi nếu lợi suất trái phiếu bất ngờ lao dốc, Fed đẩy nhanh quá trình cắt giảm lãi suất hoặc căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại. Trong trường hợp đó, vàng có thể sớm kết thúc đợt điều chỉnh và bước vào một chu kỳ tăng mới.