Giá vàng đang lao xuống mốc 3.850 USD, một "ông lớn" tung dự báo chấn động khiến nhà đầu tư run rẩy

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Theo báo cáo công bố ngày 12/6, các chuyên gia của UBS gồm Dominic Schnider, Giovanni Staunovo và Wayne Gordon cho biết giá vàng đang đối mặt với "cú đúp bất lợi" khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt, trong khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh cùng lợi suất thực tăng cao đã khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng. Thậm chí, một số nhà đầu tư hiện còn tính đến khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay thay vì cắt giảm như dự đoán trước đó.

UBS nhận định các chỉ báo động lượng cho thấy giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng 3.850-4.000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Ngân hàng này cũng cho rằng phản ứng khá mờ nhạt của vàng trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư chốt lời. Điều đó khiến giá vàng hiện chịu tác động nhiều hơn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống như sức mạnh đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Các quỹ ETF vàng gần đây ghi nhận dòng vốn rút ra ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, UBS nhấn mạnh rằng vị thế đầu tư hiện tại vẫn chưa ở mức cực đoan, đồng nghĩa thị trường vẫn còn dư địa để thu hút thêm dòng tiền mới.

Dù cắt giảm dự báo ngắn hạn, UBS vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với vàng trong vòng 12 tháng tới.

Kịch bản cơ sở của ngân hàng này giả định Fed sẽ giảm lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản trong năm 2027 khi tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu xuống dưới xu hướng dài hạn.

UBS cũng cho rằng đồng USD vẫn có khả năng suy yếu trở lại trong trung hạn do Mỹ đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại lớn.

Một yếu tố tiếp tục hỗ trợ thị trường vàng là nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương trên thế giới.

UBS dự báo lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ duy trì trong khoảng 750-1.000 tấn mỗi năm. Dữ liệu sơ bộ tháng 5 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 10 tấn vàng, trong khi Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng bổ sung gần 9 tấn vào kho dự trữ.

Kết luận báo cáo, UBS cho rằng nếu giá vàng giảm về vùng 3.850-4.000 USD/ounce, đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ thay vì từ bỏ kim loại quý này.