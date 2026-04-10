Giá vàng đang trên đà tăng vọt lên 7.000 USD/ounce, bạc 155 USD/ounce trong năm 2026, đây là lý do

Kim loại quý “nổi sóng” sau tín hiệu hạ nhiệt xung đột

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào sáng 10/4 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.769 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước đó.

Ảnh: Trading Economics

Ông Michal Stajniak, chuyên gia phân tích tại XTB - một công ty môi giới tài chính quốc tế bình luận rằng, đà tăng của vàng cũng như bạc đến từ nhiều yếu tố kết hợp với nhau, bao gồm: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt rủi ro địa chính trị; áp lực lạm phát giảm bớt; Đồng USD suy yếu; Kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Những yếu tố này khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu, trong khi bạc được hỗ trợ thêm bởi triển vọng nhu cầu công nghiệp ổn định hơn khi thị trường năng lượng hạ nhiệt.

Chuyên gia Marek Rogalski nhận định, bạc tiếp tục xứng đáng với biệt danh “turbo-gold” (vàng tăng tốc) của thị trường, khi biến động mạnh hơn vàng. Trên thị trường thế giới, giá bạc sáng 10/4 giao dịch xung quanh mốc 75 USD.

Các mô hình kỹ thuật cho thấy, trong ngắn hạn, bạc có thể hướng tới vùng 79–80 USD/ounce. Tuy nhiên, về dài hạn, bạc có thể tiến tới mốc 155 USD/ounce - tương đương mức tăng 100% so với hiện tại.

Ảnh được tạo bởi AI

Vàng vẫn đối mặt “rào cản kỹ thuật” quan trọng

Dù tăng mạnh, vàng hiện vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 4.850 USD/ounce – tương ứng với đường trung bình động 50 ngày (EMA 50).

Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang dao động trong vùng tích lũy rộng:

Kháng cự mạnh: 5.400 USD/ounce

Kháng cự gần: 4.850 USD/ounce

Hỗ trợ: 4.300 USD/ounce

Hỗ trợ sâu: 4.200 USD/ounce

Một khi vàng phá vỡ mốc 4.850 USD, đây sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng điều chỉnh đã kết thúc, mở ra dư địa tăng mới.

Kịch bản 7.000 USD: Tham vọng hay khả thi?

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là dự báo giá vàng có thể đạt 7.000 USD/ounce từ nay đến cuối năm 2026, dựa trên mô hình Fibonacci mở rộng từ xu hướng tăng năm 2025.

So với mức giá hiện tại, điều này tương đương mức tăng khoảng 50%. Dù vậy, các tổ chức tài chính lớn vẫn đưa ra dự báo khá thận trọng hơn:

JPMorgan: 6.300 USD/ounce

Wells Fargo: 6.100–6.300 USD/ounce

Goldman Sachs: 5.400 USD/ounce

UBS: 5.600 USD/ounce

Đối với bạc, Bank of America thậm chí đưa ra khoảng dự báo rất rộng, từ 135 đến 309 USD/ounce.

Hai kịch bản trái chiều của thị trường vàng và bạc

Biểu đồ phân tích kỹ thuật xu hướng thị trường vàng. Nguồn: Tradingview.com

Trong kịch bản tích cực, nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì, qua đó giúp ổn định tình hình địa chính trị và giữ giá dầu ở dưới ngưỡng 100 USD/thùng, áp lực lạm phát sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất; đồng thời, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao sẽ trở thành lực đỡ quan trọng, qua đó củng cố xu hướng tăng của cả vàng và bạc trong trung và dài hạn.

Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực, nếu xung đột bùng phát trở lại khiến giá dầu leo thang vượt mốc 120 USD/thùng, lạm phát có nguy cơ quay trở lại và buộc Fed phải tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường kim loại quý sẽ chịu áp lực lớn; trong bối cảnh đó, nếu vàng không thể chinh phục ngưỡng kháng cự 4.850 USD/ounce, giá có thể đảo chiều giảm và lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 4.300 USD, kéo theo rủi ro điều chỉnh lan rộng sang bạc.