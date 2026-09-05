Giá vàng đối mặt cú “nảy mèo chết”: Tín hiệu cảnh báo "bẫy tăng giá" dồn dập, mốc 4.000 USD bị gọi tên

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Giá vàng đang tìm cách phục hồi sau đợt lao dốc mạnh, nhưng lực mua vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng rõ ràng. Dù biểu đồ tuần xuất hiện mô hình nến “búa tăng” cho thấy lực cầu đã xuất hiện tại vùng giá thấp, diễn biến sau đó lại không đủ thuyết phục, tờ Stonex cho biết ngày 5/9.

Trên biểu đồ ngày, giá vàng đang hình thành một mô hình có khả năng là “cú nảy mèo chết” (dead cat bounce) - thuật ngữ chỉ một đợt hồi phục ngắn sau khi giá giảm mạnh, trước khi quay lại xu hướng giảm.

Trong khi đó, thị trường quyền chọn tiếp tục nghiêng về kịch bản giá đi xuống. Nhà đầu tư đang ưu tiên mua các công cụ bảo vệ trước rủi ro giảm giá, cho thấy niềm tin vào đợt phục hồi hiện tại vẫn rất yếu.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng chưa tạo được nền tảng thuận lợi cho vàng. Giá dầu vẫn ở mức cao, bất ổn địa chính trị chưa hạ nhiệt và đồng USD vẫn duy trì gần vùng đỉnh. Nếu không xuất hiện một động lực đủ mạnh để kích hoạt tâm lý chấp nhận rủi ro, dư địa tăng của vàng có thể bị hạn chế đáng kể.

Dầu đắt đỏ và căng thẳng Iran phủ bóng lên thị trường

Trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 31/3, tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường có phần cải thiện sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các trợ lý rằng ông đang cân nhắc chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng nhanh chóng phủ bóng lên kỳ vọng này: Washington được cho là vẫn chưa tính tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo cây bút Matt Simpson, nếu thông tin trên là chính xác, đây có thể trở thành một “bàn phản lưới nhà” lớn đối với ông Trump. Bởi nếu xung đột kết thúc nhưng eo biển Hormuz vẫn bị đóng, giá dầu có nguy cơ duy trì ở mức cao, kéo theo áp lực lạm phát.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng vàng lại chưa cho thấy lực tăng tương xứng.

Giá vàng tương lai tăng khoảng 0,8% trong ngày, song diễn biến yếu ớt của phe mua khiến nhà phân tích nghi ngờ đợt phục hồi hiện tại chỉ là một nhịp tăng tạm thời trước khi giá bước vào một đợt giảm mới.

Biểu đồ kỹ thuật phát tín hiệu cảnh báo

Trên biểu đồ tuần, đợt bán tháo mạnh của vàng đã tạm thời chững lại nhờ một cây nến “búa tăng” kéo dài. Về lý thuyết, mô hình này có thể mở ra cơ hội phục hồi khi nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, tác giả cho rằng chưa có dấu hiệu đủ mạnh để xác nhận một đợt tăng bền vững, trừ khi xuất hiện một chất xúc tác lớn, chẳng hạn eo biển Hormuz được mở trở lại.

Đáng chú ý, vàng vẫn chưa giảm về vùng 4.000 USD/ounce, được xem là một trong những vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Trên biểu đồ ngày, mô hình “cú nảy mèo chết” đang dần hình thành. Giá tăng trong trạng thái giằng co, thiếu động lực rõ ràng. Một mô hình nến tăng mạnh từng giúp vàng vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày, nhưng phe mua vẫn không thể đưa giá trở lại kiểm tra EMA 100 ngày hoặc vượt mốc 4.700 USD/ounce.

Mốc 4.700 USD hiện có thể trở thành vùng kháng cự quan trọng. Nếu vàng thất bại tại đây và thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu sức ép, giá vàng có thể quay đầu giảm. Việc xuyên thủng EMA 200 ngày sẽ mở đường cho giá hướng tới vùng 4.179 USD, thậm chí xa hơn là mốc 4.000 USD/ounce.

Thị trường quyền chọn đang đặt cược vào cú giảm tiếp theo

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ thị trường quyền chọn, theo Stonex.

Các nhà giao dịch quyền chọn dường như không thực sự tin vào đợt phục hồi của vàng. Chỉ số risk reversal tiếp tục ở trạng thái âm, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn để mua quyền chọn bán (put) thay vì quyền chọn mua (call). Nói cách khác, họ đang tích cực phòng vệ trước nguy cơ vàng tiếp tục giảm.

Biến động ngầm cũng tăng trở lại, cho thấy thị trường dự báo những biến động lớn hơn trong thời gian tới. Đáng chú ý, mức biến động này đang nghiêng về phía giảm giá.

Sự đối lập giữa giá vàng giao ngay đang cố ổn định và thị trường quyền chọn vẫn đặt cược vào khả năng giảm là tín hiệu mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Theo tác giả, sự phân kỳ này thường xuất hiện trước một đợt dịch chuyển mạnh theo một hướng mới.

Và hiện tại, thị trường quyền chọn đang nghiêng rõ về kịch bản vàng giảm giá.

Vì vậy, dù vàng đã có dấu hiệu hồi phục sau cú bán tháo, đợt tăng này vẫn chưa đủ sức thuyết phục để xác nhận một xu hướng mới. Trong ngắn hạn, giá dầu, diễn biến địa chính trị, đồng USD và tâm lý trên thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng.

Nếu lực mua không đủ mạnh và các vùng hỗ trợ kỹ thuật lần lượt bị phá vỡ, mốc 4.000 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của phe bán.