Giá vàng đứng trước ngã rẽ: Phục hồi mạnh hay tiếp tục lao dốc?

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã tăng 38 USD (+0,9%) lên 4.045 USD/ounce vào lúc 20h30 ngày 1/7 (đêm 2/7 theo giờ Việt Nam) dù đồng USD vẫn tăng 0,3% lên 101,5 điểm. Vàng quay đầu tăng giá trở lại sau khi sụt giảm trên thị trường châu Âu và châu Á trước đó.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đà tăng này tỏ ra khá mong manh. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu đây có phải sự khởi đầu cho một chu kỳ phục hồi bền vững hay chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng bán tháo sâu hơn.

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Tại sao vàng mất đi vị thế "hầm trú ẩn"?

Theo The Street, từng được coi là kênh trú ẩn an toàn trước những biến động địa chính trị, nhưng sự kiện xung đột tại Iran vừa qua đã cho thấy vàng không còn giữ được sức hấp dẫn vốn có. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở áp lực lạm phát.

Khi giá dầu tăng cao, nhà đầu tư lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ khiến lạm phát tại Mỹ trở nên cứng đầu, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ diều hâu.

Vốn là loại tài sản không mang lại lợi suất, vàng thường chịu áp lực lớn khi thị trường kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu mạnh lên và đồng USD tăng giá.

Các "ông lớn" ngân hàng điều chỉnh dự báo

Trước những thay đổi đột ngột từ cú sốc lạm phát và câu chuyện lãi suất, nhiều tổ chức tài chính lớn đã phải cập nhật lại dự báo về lộ trình giá vàng:

Goldman Sachs: Đã hạ mục tiêu giá vàng tháng 12/2026 xuống 4.900 USD so với mức 5.400 USD trước đó, đồng thời từ bỏ kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Bank of America: Dù chưa từ bỏ mốc dự báo 6.000 USD, nhưng ngân hàng này thừa nhận khả năng đạt được con số đó trong thời gian ngắn là "khó xảy ra".

JPMorgan: Hiện dự báo giá vàng sẽ đạt mức 5.243 USD vào cuối năm thay vì mốc 6.000 USD như kỳ vọng ban đầu.

Deutsche Bank: Đã cắt giảm dự báo giá vàng cho quý 4 xuống 4.800 USD và cảnh báo rằng nếu Fed thực hiện thêm 3-4 đợt tăng lãi suất, giá vàng có thể rơi xuống ngưỡng 3.800 USD.

Ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD: "Phép thử" sống còn

Giới phân tích nhận định, mốc 4.000 USD hiện là ngưỡng kỹ thuật quan trọng nhất đối với vàng. Chuyên gia kỳ cựu Ed Yardeni cho rằng, đây là vùng hỗ trợ chính sau khi vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày tại 4.443,40 USD.

Trong khi đó, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cảnh báo nếu vàng không thể giữ vững mốc 4.000 USD, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là khu vực gần 3.900 USD.

Thậm chí, chiến lược gia Jonathan Krinsky từ BTIG còn đưa ra kịch bản thận trọng hơn, khi cho rằng vàng có thể tiếp tục lùi sâu về vùng 3.400 USD – khu vực bứt phá của giữa năm 2025.

Hiện công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất về một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 đang ở mức khoảng 60%, giảm nhẹ so với con số 64% trước đó, cho thấy áp lực lên giá vàng đang giảm bớt một chút. Tuy nhiên, nếu con số này giảm mạnh hơn (chẳng hạn xuống dưới 50%), đó mới là lúc vàng có thể bứt phá mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, kịch bản tăng giá chỉ thực sự thiết lập trở lại khi lạm phát hạ nhiệt, thị trường việc làm yếu đi, đồng USD suy yếu và Fed nới lỏng lập trường. Nếu không có các yếu tố hỗ trợ này, các nhịp hồi phục của vàng rất dễ bị bán tháo.