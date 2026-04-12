Giá vàng giảm gần 10%, nhưng cú “đại bùng nổ” vẫn đang chờ phía trước

Các ngân hàng lớn đều đặt niềm tin rằng vàng sẽ hồi phục trong dài hạn. Ảnh Mining

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị kéo dài, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, cùng xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD là những yếu tố chính hỗ trợ triển vọng tích cực của vàng trong tương lai.

Giá vàng đã giảm gần 10% kể từ mức đỉnh hơn 5.500 USD/ounce thiết lập vào tháng 1, sau khi chiến sự Trung Đông bùng phát vào tháng 2. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh lên cùng với biến động thị trường đã khiến nhiều nhà đầu tư bán vàng để nắm giữ tiền mặt.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng giá vàng sẽ sớm phục hồi khi môi trường kinh tế vĩ mô xấu đi, với tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng – yếu tố buộc các ngân hàng trung ương phải quay lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

“Giá vàng có thể phục hồi khi sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát cao trở nên rõ nét hơn, mở đường cho việc cắt giảm lãi suất trở lại”, các chuyên gia Soni Kumari và Daniel Hynes của ANZ nhận định. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 5.800 USD/ounce vào cuối năm.

Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng, với lượng mua dự kiến đạt khoảng 850 tấn trong năm 2026. Quan điểm lạc quan của ANZ cũng tương đồng với dự báo trước đó từ Goldman Sachs và RBC Capital Markets.

Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 5.400 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay.

Dù vậy, trong ngắn hạn, vàng vẫn đối mặt với “rủi ro giảm giá mang tính chiến thuật” nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp diễn, theo nhận định của các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng nhấn mạnh rằng nếu xung đột kéo dài, xu hướng dịch chuyển khỏi các tài sản truyền thống của phương Tây có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Chiều 11/4, giá vàng thế giới giao ngay được giao dịch quanh mức 4.747 USD/ounce.