Giá vàng hôm nay 12/11, thế giới tiếp tục tăng cao

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 20 phút sáng nay ngày 12/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.136 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.127 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Thời điểm giá vàng cao nhất trong ngày lên tới 4.146 USD/ounce.

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục chứng kiến ​​hoạt động mua vào khi giá giữ ở mức trên 4.100 USD/ounce, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị của Hoa Kỳ giảm bớt sau khi Thượng viện thông qua luật tài trợ mới để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử.

Mặc dù Quốc hội đã giải quyết được một vấn đề địa chính trị, các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn còn nhiều bất ổn để hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Dự luật của Thượng viện hiện đang được chuyển đến Hạ viện để bỏ phiếu và dự kiến ​​sẽ được thông qua.

Ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank lưu ý rằng việc chính phủ mở cửa trở lại có thể không phải là thời điểm lý tưởng cho nền kinh tế.

Trong 2 tháng qua, chính phủ Mỹ đã công bố rất ít dữ liệu kinh tế, trong khi dữ liệu của khu vực tư nhân lại gây thất vọng, cho thấy thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát liên tục gia tăng.

"Rõ ràng là nền kinh tế Mỹ dự kiến ​​sẽ suy thoái đáng kể khi dữ liệu được công bố trở lại. Chúng tôi vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến ​​hiện tại, điều này sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng đến năm 2026. Chúng tôi dự kiến giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce trong năm tới", ông Fritsch nhận định.

Commerzbank không phải là ngân hàng duy nhất có triển vọng lạc quan về giá vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra và hoạt động kinh tế yếu kém.

Các nhà phân tích tại văn phòng đầu tư chính của UBS cũng dự đoán giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce vào năm 2026. UBS lưu ý rằng ngay cả khi chính phủ mở cửa trở lại, Quốc hội cũng chỉ cung cấp kinh phí đến hết tháng 1/2026.

"Ngoài ra, sự không chắc chắn xung quanh phán quyết của Tòa án Tối cao về tính hợp pháp của thuế quan dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi vẫn lạc quan về vàng vì nợ toàn cầu tiếp tục tăng với tốc độ không bền vững", các nhà phân tích của UBS nhận định.

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 12/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục đồng loạt tăng rất mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Liên quan đến thị trường vàng, việc chênh lệch giá lớn khiến buôn lậu vàng thành “điểm nóng” tại thị trường trong nước.

Cục Hải quan cho biết: Trong tháng 10, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia và Lào.

Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải. Trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu vàng trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.