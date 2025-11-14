Giá vàng hôm nay 14/11: Thế giới lập đỉnh 3 tuần chỉ trong 1 ngày rồi giảm 'sốc', trong nước tăng vọt tiến sát 155 triệu

Giá vàng hôm nay 14/11, thế giới quay đầu giảm

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng nay ngày 14/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.179 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.171 USD/ounce, giảm mạnh 44 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Mặc dù vậy, thời điểm cao nhất trong ngày, giá vàng thế giới chạm mức 4.240 USD/ounce, sau đó quay đầu giảm mạnh.

Theo Kitco News, giá vàng giảm do áp lực chốt lời thông thường từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn. Trước khi giảm mạnh, vàng đã đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua chỉ sau một đêm. Mặc dù vậy, tuần này, lực mua kỹ thuật đã được thể hiện rõ nét khi các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho vàng đang cho thấy xu hướng tăng giá mạnh.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 12 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao kỷ lục 4.398 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hôm nay là 4.250 USD/ounce và sau đó là 4.300 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.183,2 USD/ounce và sau đó là 4.104,4 USD/ounce.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đánh dấu sự kết thúc của 43 ngày đóng cửa. Chữ ký của ông Trump đồng nghĩa với việc chính phủ có thể bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, với việc các nhân viên liên bang dự kiến ​​sẽ trở lại làm việc từ hôm nay.

Tuy nhiên, có thể vẫn mất vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần, để các nhân viên liên bang có thể hoàn toàn khởi động lại hoạt động và giải quyết khối lượng công việc tồn đọng sau thời gian nghỉ việc kể từ ngày 1/10.

Theo ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, việc chính phủ mở cửa trở lại có thể không phải là thời điểm lý tưởng cho nền kinh tế. Trong hai tháng qua, chính phủ Mỹ đã công bố rất ít dữ liệu kinh tế, trong khi dữ liệu của khu vực tư nhân lại gây thất vọng - cho thấy thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát liên tục gia tăng.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến ​​hiện tại, điều này sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng đến năm 2026. Chúng tôi dự kiến ​​giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce trong năm tới", ông Fritsch nhận định.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 14/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 152,5 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,3 – 154,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150,5 - 153 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

