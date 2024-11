Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng tiếp tục giảm sâu, diễn biến tiêu cực

Giá vàng hôm nay trên thế giới và trong nước 14/11 ghi nhận tiếp tục giảm sâu. Kim loại quý liên tục chịu áp lực từ đồng bạc xanh sau các động thái của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 14/11: Tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay trên thế giới đã tiếp tục giảm sâu sau khi thất bại tại mốc 2.635. Vàng hiện đang giao dịch ở mức 2.560 USD/ounce sau khi đồng bạc xanh phục hồi mạnh mẽ.

Sau khi giảm nhẹ trong nửa đầu ngày, đồng Đô la Mỹ đã khôi phục mạnh mẽ và tiếp tục duy trì sức mạnh trong phiên giao dịch sau khi thị trường chứng khoán Phố Wall mở cửa.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,2% so với tháng trước, hoàn toàn khớp với dự báo của thị trường. Trong khi đó, chỉ số CPI lõi (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng) cũng đạt mức 3,3% so với năm trước, phù hợp với dự báo. Mặc dù đồng USD giảm nhẹ ngay sau khi tin tức được công bố, nhưng ngay sau đó, đồng bạc xanh lại tăng mạnh khi các chỉ số chứng khoán Mỹ nhanh chóng giảm bớt đà tăng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư vẫn đang loay hoay tìm kiếm một xu hướng rõ ràng. Đồng USD vẫn giữ vững sức mạnh, nhưng đà tăng đã chậm lại, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ, trừ Nasdaq Composite, đã thoát khỏi trạng thái giảm điểm. Sự hứng khởi đối với các dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể giảm bớt trong những ngày tới, khi không còn số liệu quan trọng nào từ Mỹ được công bố trong tuần này.

Trong khi đó, cặp tiền XAU/USD đang giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua, ở mức khoảng 2.580 USD. Dưới góc độ kỹ thuật, cặp tiền này có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy XAU/USD vẫn đang giao dịch trên các đường trung bình động (SMA) 100 và 200 ngày, nhưng đường SMA 20 ngày hiện đang kéo giá xuống dưới mức hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh trong vùng âm, cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn.

Đối với khung thời gian ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy đà giảm của XAU/USD vẫn mạnh mẽ. Cặp tiền này đã thiết lập mức cao trong ngày thấp hơn đường SMA 20 ngày, và các chỉ báo kỹ thuật đã điều chỉnh qua mức quá bán, dự báo sẽ có một đợt giảm giá tiếp theo. Mức hỗ trợ gần nhất cho XAU/USD là khoảng 2.540 USD, nơi có sự hỗ trợ từ đường SMA 100 ngày.

Dù đồng Đô la Mỹ đang duy trì sức mạnh, triển vọng ngắn hạn của XAU/USD cho thấy sự yếu đi, đặc biệt khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tiềm năng giảm giá trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thị trường để đưa ra các quyết định hợp lý.

Giá vàng hôm nay trong nước 14/11: Giảm mạnh toàn toàn thị trường

Mở phiên sáng nay 14/11, thị trường trong nước, giá vàng giảm mạnh so với phiên trước. Cụ thể:

Cụ thể, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua - bán ở quanh mức mức 80 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 80,7 – 84 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và giữ giá chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 80 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 81,18 – 83,18 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 660.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 20.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 80,5 – 82,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 80,5 – 82,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,2 triệu đồng.