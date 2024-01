Giá vàng hôm nay 15/1: Dự báo mới nhất về giá vàng tuần này - Tiếp tục tăng?

Thị trường vàng kết thúc tuần thử nghiệm ngưỡng kháng cự ở mức 2.050 USD/ounce và theo một số nhà phân tích, kim loại quý này vẫn còn dư địa để tăng cao hơn trong tuần tới do bất ổn chính trị và chính sách cắt giảm lãi suất của Fed.

Các điều kiện của thị trường đang rất thuận lợi cho vàng vì kim loại quý này hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng ngày càng tăng của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Thị trường vàng kết thúc tuần thử nghiệm ngưỡng kháng cự ở mức 2.050 USD/ounce và theo một số nhà phân tích, kim loại quý này vẫn còn dư địa để tăng cao hơn nữa khi đà tăng mới bắt đầu.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng tương lai tháng 2 dự kiến sẽ kết thúc tuần ở mức 2.047 USD/ounce, gần như không thay đổi so với mức đóng cửa ngày thứ Sáu tuần trước. Mặc dù kim loại màu vàng không thể kết thúc tuần với mức tăng nhưng một số nhà phân tích lưu ý rằng các nhà đầu tư không nên quá thất vọng vì giá đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 4 tuần vào đầu tuần tiên của năm mới.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết mặc dù còn quá sớm để chứng kiến một đợt phục hồi đột phá nhưng các nhà đầu tư không nên nghi ngờ đà tăng giá: “Việc bị từ chối mạnh mẽ ở mức hỗ trợ quan trọng vào đầu tuần chắc chắn đã khơi dậy niềm tin vào giá vàng cao hơn. Từ góc độ RSI, vàng không có khả năng mở rộng quá mức nên nếu nó phá vỡ được mức 2.064 USD, chúng ta có thể xem xét mức 2.088 USD tiếp theo”.

Vàng đang nhận được sự quan tâm mới từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư tìm kiếm một số bảo hiểm danh mục đầu tư trước cuối tuần do tình trạng bất ổn ngày càng tăng ở Trung Đông. Sự phục hồi của giá vàng diễn ra sau khi các máy bay chiến đấu, tàu và tàu ngầm của Mỹ và Anh tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp Yemen chỉ trong đêm để trả đũa lực lượng Houthi sau nhiều tháng tấn công vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Căng thẳng tiếp tục leo thang do cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Naeem Aslam, giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết: “Anh và Mỹ đang đồng loạt tham chiến, các nhà giao dịch đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản ở vàng”.

Bên cạnh bất ổn địa chính trị, vàng cũng được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3. Thị trường tiếp tục định giá những đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ ngay cả khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường nhìn thấy gần 80% cơ hội nới lỏng trong tháng 3. Vào thời điểm này tuần trước, thị trường đã định giá khả năng xảy ra là 64%.

Kỳ vọng đã tăng cao hơn vào thứ Sáu sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết Chỉ số giá sản xuất của họ đã giảm 0,1% trong tháng 12. Mặc dù lạm phát vẫn tương đối cao, các nhà kinh tế lưu ý rằng giá sản xuất yếu cho thấy giá tiêu dùng sẽ giảm.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, đã viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu: “Rõ ràng áp lực giảm phát vẫn đang tiếp diễn, điều này sẽ khiến Fed tin tưởng trong những tháng tới rằng lạm phát đang sắp đạt được mục tiêu. Hiện tại, các thị trường không chỉ định giá gần như chắc chắn mức cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm nay, mà họ còn định giá khả năng lớn hơn 50% là 175, với đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3. Và để suy nghĩ, nhiều người cho rằng thị trường đã kết thúc năm ngoái quá lạc quan về việc cắt giảm lãi suất.”

Erlam lưu ý rằng kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường đã đẩy lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ xuống dưới 4% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng. Lợi suất trái phiếu giảm đang tạo ra cơ hội thuận lợi cho vàng. Mặc dù động lực đang tăng lên, Erlam vẫn lưu ý rằng thị trường vẫn còn một số chặng đường phải đi trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại của tháng trước.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan rằng giá vàng có thể tăng cao hơn. Các nhà kinh tế tại Commerzbank cho biết họ vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ cắt giảm lãi suất vào tháng 5: “Thời gian chờ đợi lâu hơn có thể dẫn đến sự thất vọng và trong ngắn hạn có thể khiến giá vàng giảm". Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng Đức, cho biết dòng vốn tiếp tục chảy ra khỏi các quỹ ETF vàng cũng ủng hộ điều này.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến dữ liệu kinh tế và báo cáo chính vào tuần tới là doanh số bán lẻ của Mỹ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, điều này có thể tạo ra căng thẳng địa chính trị hơn nữa, hỗ trợ sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Các nhà kinh tế tại ING cho biết trong một ghi chú: “Doanh số bán lẻ của Mỹ có thể sẽ tăng trưởng vững chắc trong tháng 12, với niềm tin của người tiêu dùng được củng cố nhờ thị trường chứng khoán tăng trưởng”.

Dữ liệu kinh tế hàng tuần sẽ được công bố:

Thứ ba: Khảo sát của Empire State

Thứ tư: Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ

Thứ năm: Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần, Nhà ở bắt đầu ở Hoa Kỳ, Khảo sát của Philly Fed

Thứ sáu: Tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan; Doanh số bán nhà hiện có

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC giữ mốc 77 triệu đồng/lượng

Sau khi tăng sốc vào cuối tuần, giá vàng SJC trên toàn quốc hiện đang niêm yết ở mức 74 triệu đồng và 77 triệu đồng ở 2 chiều mua vào và bán ra. Cụ thể giá vàng SJC đang niêm yết tại các thương hiệu như sau:

Tại TP.HCM, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào 74 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 77 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 77,02 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC hiện đang được Phú Quý thu mua với giá 73,95 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,85 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn được thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 72,5 triệu đồng/lượng mua vào và 75,2 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua và cũng điều chỉnh tăng 300.000 đồng giá bán lên lần lượt 73,6 triệu đồng/lượng và 75,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 16 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: x1000đ/lượng