Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng trong nước đi ngược xu thế, tăng vọt vì tỷ giá?

Giá vàng hôm nay 16/8: Giá vàng thấp hơn vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ hôm qua. Thị trường thế giới chạm mức thấp nhất trong 5 tháng. Trong nước, vàng SJC, Doji chạm mức 67,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/8: Chịu áp lực sau dữ liệu Hoa Kỳ, kim loại quý lao dốc

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 16/8 (lúc 7h04, theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.901 USD/ounce. So với chốt phiên giao dịch liền kề, giá vàng đã giảm gần 0,4%, tương ứng 6,8 USD/ounce.

Thị trường vàng đã chạm mức thấp nhất trong 5 tháng. Một báo cáo kinh tế tốt hơn nhiều so với mong đợi của Hoa Kỳ đã giúp gây áp lực lên thị trường kim loại quý bằng cách phục hồi chỉ số đô la Mỹ và đẩy lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao hơn.



Cập nhật giá vàng sáng 16/8. Nguồn: Tradingeconomics.

Hoa Kỳ vừa được công bố, báo cáo doanh số bán lẻ cho tháng 7 tăng 0,7% so với tháng 6. Đây là một bất ngờ lớn và cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,4% so với tháng 6 và so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng sáu.

Báo cáo này hoàn toàn thuộc phe diều hâu về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và là điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng của Hoa Kỳ trước hội nghị chuyên đề hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới tại Jackson Hole, Wyoming.

Biến động giá vàng tuần qua. Nguồn: Tradingeconomics.

Ngoài ra còn có nhiều tin tức kinh tế ảm đạm hơn từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc công bố hôm qua cho thấy kết quả đáng thất vọng. Tăng trưởng chậm hơn trong sản lượng công nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng đã được báo cáo.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho các khoản vay một năm 0,15%, xuống còn 2,5%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đó là lần cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay sau lần cắt giảm 0,10% vào tháng Sáu.

Đầu tư bất động sản tại Trung Quốc tiếp tục sụt giảm. Các quan chức Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ tạm thời ngừng công bố số lượng thanh niên thất nghiệp để xem xét phương pháp sau khi chỉ số này tăng lên mức cao kỷ lục hơn 21%, theo Financial Times.

Trong khi đó, Nga đã tăng lãi suất cơ bản trong một cuộc họp khẩn cấp để vực dậy nền kinh tế Nga đang tàn và đồng tiền đang mất giá, đồng rúp. Nga tăng tỷ lệ chính lên 12% từ 8,5%.

Các thị trường bên ngoài quan trọng ngày hôm nay chứng kiến chỉ số đô la Mỹ thấp hơn. Giá dầu thô Nymex đang giảm và giao dịch quanh mức 81,75 USD/thùng. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang ở mức 4,23%.

Giá vàng hôm nay 16/8: Giá vàng SJC, Doji tăng vọt

Cập nhật 7h30 sáng 16/8, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua (15/8). Cụ thể, vàng SJC mua vào ở mức 67 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,62 triệu đồng/lượng.

Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 67 triệu đồng/lượng và bán ra 67,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội có giá mua vào 66,9 triệu đồng/lượng, bán ra tại 67,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu Doji có giá mua vào 66,9 triệu đồng/lượng và bán ra 67,6 triệu đồng/lượng, lần lượt giảm 50.000 đồng/lượng và tăng 150.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đang niêm yết ở mức 67,02 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 67,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng hôm qua, ở mức 56,28 – 57,13 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,8 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Giá vàng miếng PNJ giảm 100.000 đồng/lượng ở hai chiều so với phiên giao dịch đầu giờ hôm qua.