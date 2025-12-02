Giá vàng hôm nay 2/12: Thế giới nhảy vọt khi Mỹ 'tiết lộ' chỉ số mới nhất suy yếu, trong nước tăng nhanh về đỉnh lịch sử

Giá vàng hôm nay 2/12, tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 2/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.233 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.231 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm cao nhất trong ngày lên tới 4.261 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.200 USD/ounce và tăng mạnh sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ suy yếu vào tháng trước.

Viện Quản lý Cung ứng (ISM) hôm qua công bố Chỉ số Nhà Quản lý Mua hàng (PMI) ngành sản xuất đã giảm xuống còn 48,2 trong tháng 11 sau khi đạt 48,7 trong tháng 10. Con số này thấp hơn dự kiến, vì các dự báo đồng thuận cho thấy chỉ số này là 48,6.

Bà Susan Spence, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Sản xuất của ISM cho biết, trong tháng 11, hoạt động sản xuất của Mỹ đã thu hẹp nhanh hơn, với sự sụt giảm trong giao hàng của nhà cung cấp, đơn đặt hàng mới và việc làm dẫn đến sự sụt giảm 0,5 điểm phần trăm của Chỉ số Quản trị Nhà Quản lý Mua hàng (PMI) sản xuất.

Cũng theo Kitco News, bất chấp một số biến động hàng ngày, vàng vẫn vững vàng, duy trì đà tăng ổn định nhờ sự hội tụ của các yếu tố kinh tế vĩ mô. Những diễn biến địa chính trị gần đây, cùng với kỳ vọng ngày càng tăng về việc nới lỏng tiền tệ của Mỹ.

Hiệu suất của vàng từ đầu năm đến nay vẫn rất mạnh mẽ, nhờ vai trò lâu đời là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và bất ổn kinh tế. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao, đặc biệt là khi thị trường tiếp nhận những diễn biến mới nhất trong lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị, kỳ vọng ôn hòa của Fed và động thái mua vào các biện pháp phòng vệ lạm phát. Xét đến mức độ rủi ro địa chính trị hiện tại và những tuyên bố ôn hòa của Trump về kỳ vọng của Fed, giá vàng dự kiến ​​sẽ tăng do những yếu tố này. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà giao dịch cần theo dõi chỉ số ISM hiện tại.

Chỉ số PMI Sản xuất và Chỉ số Giá ISM được công bố trên thị trường Mỹ, vì dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường và thị trường vàng. Nếu các số liệu yếu hơn xuất hiện, điều này có thể tạo điều kiện cho vàng tăng giá, trong khi các số liệu tốt hơn có thể khiến thị trường giảm nhiệt. Cho đến lúc đó, ngưỡng kháng cự tiếp theo của vàng là 4.300 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 2/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tăng mạnh theo xu hướng thế giới.



Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 153,7 - 155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 153,7 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.