Giá vàng hôm nay 8/8: Đi ngược thế giới, vàng trong nước tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 8/8: Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau ba tháng bán ròng, các ngân hàng trung ương một lần nữa trở thành người mua ròng vàng vào tháng 6. Trên thế giới, vàng có xu hướng giảm trong phiên giao dịch hôm qua (7/8). Trong nước, vàng SJC vượt mốc 67,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/8: Kim loại quý có xu hướng giảm?



Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 8/8 (lúc 6h36 giờ Việt Nam) có giá mua vào - bán ra quanh mức 1.937,2 USD/ounce. Giá vàng đã giảm 0,2%, tương ứng 4,43 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua (7/8).

Giá vàng thấp hơn trong phiên giao dịch giữa trưa của Mỹ hôm thứ qua (7/8). Kim loại quý đang được quan tâm bán ra do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, nhận xét diều hâu từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và do các quan điểm kỹ thuật ngắn hạn cho cả hai thị trường đã chuyển sang giảm nhẹ.

Cập nhật giá vàng hôm nay 8/8. Nguồn: Tradingeconomics.

Một số "phát biểu" diều hâu của Fed vào cuối tuần qua cũng làm nản lòng những người đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman bày tỏ nhu cầu tiềm ẩn về việc tăng lãi suất của Hoa Kỳ để giảm lạm phát thành công xuống mục tiêu 2% của Fed.

Mặc dù dữ liệu gần đây cho thấy xu hướng lạm phát chậm lại, Bowman khuyến nghị bằng chứng nhất quán chứng minh lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2%. Ngoài ra, các quan chức Fed Raphael Bostic và Austan Goolsbee đã phân tích dữ liệu việc làm gần đây và cho rằng thị trường lao động đang được cải thiện, điều này có thể khiến Fed xem xét lại thời gian họ nên duy trì mức lãi suất cao hiện tại.

Vàng đã có pha tăng vọt trước khi đảo chiều lao dốc trong phiên. Nguồn: Tradingeconomics.

Các báo cáo lạm phát chính của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần này sẽ là điểm dữ liệu chính cho thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Hoa Kỳ được công bố vào thứ 5 (10/8), tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 vào thứ 6 (11/8). CPI tháng 7 dự kiến sẽ tăng một chút so với báo cáo tháng 6, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,0% trong tháng 6. Chỉ số PPI trong tháng 7 cũng được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với tháng 6.

Về mặt kỹ thuật, những con gấu tương lai vàng tháng 12 có lợi thế kỹ thuật ngắn hạn tổng thể nhẹ. Giá đang trong một xu hướng giảm mới trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 7 là 2.028,6 USD/ounce.

Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe gấu là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.939,2 USD/ounce. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hiện nay là 1.981,7 USD/ounce và sau đó là 1.992,2 USD/ounce. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất của tuần trước là 1.954,5 USD/ounce và sau đó là 1.950 USD/ounce.

Hội đồng Vàng Thế giới tiết lộ 6 ngân hàng trung ương mua ròng vàng trong tháng 6

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau ba tháng bán ròng, các ngân hàng trung ương một lần nữa trở thành người mua ròng vàng vào tháng 6. Trong đó, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đóng vai trò then chốt.

Trong báo cáo mới nhất của mình, WGC cho biết, sáu ngân hàng trung ương đã mua vàng vào tháng 6, chỉ có hai người bán trên thị trường. Báo cáo cho biết lượng mua ròng đạt 55 tấn. Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng thống trị thị trường sau khi mua 21 tấn vàng vào tháng 6, kéo dài đợt mua của mình lên 8 tháng liên tiếp.

Sau ba tháng bán ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 11 tấn vàng vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ có một ngọn đồi khá lớn phải leo lên để lấy lại lượng dự trữ vàng của họ như hồi đầu năm. Ngay cả sau khi mua vào tháng 6, ngân hàng trung ương này đã chứng kiến lượng vàng nắm giữ của mình giảm 100 tấn trong năm nay.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải bán vàng để đáp ứng nhu cầu trong nước, do chính phủ đã thực hiện các bước hạn chế nhập khẩu vàng để kiểm soát thâm hụt thương mại. Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu bán lẻ trong nước khi người tiêu dùng tìm đến kim loại quý này để tự bảo vệ mình trước sự suy yếu của đồng tiền và lạm phát gia tăng đáng kể.

Những quốc gia mua đáng chú ý khác trong tháng 6 là Uzbekistan mua 8 tấn vàng ; Cộng hòa Séc dự trữ vàng tăng 3 tấn, Qatar mua 2 tấn vàng và Ấn Độ mua 1 tấn.

Báo cáo cho biết Kazakhstan và Singapore là những quốc gia bán vàng đáng kể duy nhất trong tháng Sáu.

Cuối cùng, báo cáo cho biết Cơ quan tiền tệ Singapore đã giảm dự trữ vàng 1 tấn trong tháng. Bất chấp áp lực bán ra trong tháng 6, Singapore vẫn là nước mua vàng lớn do dự trữ của nước này đã tăng hơn 71 tấn trong năm nay.

Các giao dịch mua của ngân hàng trung ương vào tháng 6 phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trên thị trường. Tuần trước, WGC cho biết nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương trong quý 2 đạt tổng cộng 102,9 tấn, giảm 39% so với nhu cầu chưa từng có được báo cáo trong quý 2 năm 2022.

Tuy nhiên, do nhu cầu gia tăng mạnh trong quý đầu tiên nên tính trong nửa đầu năm 2023, nhu cầu của ngân hàng trung ương đã đạt kỷ lục.

Juan Carlos Artigas, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã nói rằng có thể không nhất thiết phải đạt được mức như chúng tôi đã thấy vào năm 2022, nhưng chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực đó sẽ vẫn khá lành mạnh”.

Mặc dù nhu cầu của ngân hàng trung ương đang giảm so với mức tăng đột biến chưa từng thấy vào năm ngoái, nhưng các nhà phân tích cho rằng lĩnh vực này của thị trường sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cả vững chắc trong suốt thời gian còn lại của năm.

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng SJC vượt mức 67,4 triệu đồng/lượng



Cập nhật 6h30 sáng 8/8, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC biến động tăng nhẹ so với sáng qua (7/8). Cụ thể, vàng SJC mua vào ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (tăng 200.000 đồng/lượng), bán ra ở mức 67,42 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng).

Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra 67,25 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC mua vào, bán ra tại TP Hồ Chí Minh đi ngang so với thời điểm đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội đang niêm yết với giá mua vào 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra tại 67,35 triệu đồng/lượng, đều tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu Doji có giá mua vào 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,2 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,82 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 67,38 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 120.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua.

Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cập nhật đầu giờ sáng hôm qua, ở mức 56,33 – 57,18 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56 triệu đồng/lượng và 57,1 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Giá vàng miếng PNJ không biến động so với phiên giao dịch đầu giờ hôm qua.