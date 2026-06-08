Giá vàng lao dốc, các cửa hàng vàng ế khách, doanh số tụt 90%, nhà đầu tư ôm tiền chờ đáy

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Dù vậy, giới trong ngành cho rằng sức hấp dẫn của vàng đối với người dân Trung Quốc khó có thể biến mất bởi đây từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và là một kênh tích trữ tài sản quen thuộc.

Ông Zhou Baolin, chủ một cửa hàng trang sức tại khu vực Vườn Dự Viên (Yu Garden) ở Thượng Hải – một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc – cho biết hoạt động kinh doanh của ông biến động rất mạnh kể từ đầu năm nay.

“Trong hai tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 2-3 kg vàng. Hiện nay doanh số mỗi ngày chỉ còn khoảng 100-200 gram”, ông nói.

Theo ông Zhou, đà giảm của giá vàng toàn cầu trong hai tháng qua đã khiến doanh số của cửa hàng lao dốc khoảng 90%, đồng thời gây ra không ít thiệt hại cho hoạt động kinh doanh.

Ông cho rằng nhiều khách hàng Trung Quốc đang trì hoãn việc mua vàng đầu tư cũng như trang sức vàng vì lo ngại giá kim loại quý sẽ tiếp tục giảm sau đợt tăng mạnh hồi đầu năm.

Sự thận trọng này xuất hiện trong bối cảnh giá vàng thế giới đã rút lui khỏi các mức đỉnh lịch sử. Thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố, bao gồm kỳ vọng thay đổi về chính sách lãi suất của Mỹ, sự phục hồi của đồng USD và hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.

Trong những tháng đầu năm 2026, vàng từng trở thành một trong những tài sản được săn đón nhất khi căng thẳng địa chính trị gia tăng và các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, khi triển vọng lãi suất tại Mỹ thay đổi và đồng bạc xanh mạnh lên, động lực tăng giá của vàng đã suy yếu đáng kể.

Giới kinh doanh vàng tại Trung Quốc cho biết tâm lý thị trường hiện khá nhạy cảm. Nhiều khách hàng muốn chờ đợi thêm để xem liệu giá vàng đã thực sự chạm đáy hay chưa trước khi quyết định xuống tiền.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành nhận định nhu cầu vàng khó có thể biến mất hoàn toàn. Trong văn hóa Trung Quốc, vàng không chỉ là một tài sản đầu tư mà còn mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc, thường được sử dụng làm quà tặng trong các dịp cưới hỏi, lễ tết và những sự kiện quan trọng của gia đình.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và triển vọng kinh tế chưa thực sự ổn định, vàng vẫn được nhiều hộ gia đình xem là một trong những công cụ bảo toàn tài sản đáng tin cậy.

Các nhà phân tích cho rằng sự suy giảm doanh số hiện nay chủ yếu phản ánh tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng sau giai đoạn giá tăng quá nhanh, hơn là dấu hiệu cho thấy người Trung Quốc mất hứng thú với vàng.

Sau 15 tháng liên tiếp tăng trưởng doanh số bán lẻ các sản phẩm vàng đầu tư, thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Nếu giá vàng ổn định trở lại hoặc xuất hiện các yếu tố hỗ trợ mới từ kinh tế và địa chính trị toàn cầu, nhu cầu mua vàng tại Trung Quốc có thể phục hồi trong những tháng tới.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi biến động giá quốc tế. Tuy nhiên, xét về dài hạn, truyền thống tích trữ vàng lâu đời cùng nhu cầu bảo toàn tài sản vẫn là những yếu tố nền tảng giúp duy trì sức hút của kim loại quý này đối với người tiêu dùng Trung Quốc.