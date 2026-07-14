Giá vàng lao dốc, giới đầu tư chia rẽ sâu sắc trước "siêu tuần" dữ liệu của Fed

Thị trường vàng thế giới đã đảo chiều giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống vùng mốc trên 4.000 USD/ounce. Cụ thể, giá vàng thế giới tính đến tối 13/7 (giờ Việt Nam) giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 53 USD/ounce, xuống mức 4.066 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.113 USD/ounce.

Ảnh minh họa Kitco News.

Tâm lý thị trường chia rẽ

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ đang chia rẽ và thiếu quyết đoán về triển vọng ngắn hạn của vàng sau khi kim loại quý này không thể bứt phá khỏi kênh tích lũy gần đây.

"Rất khó để cảm thấy hào hứng khi tiếng súng vẫn vang lên ở Iran. Rủi ro đang nghiêng về phía tăng cho giá dầu, vì vậy khả năng cao vàng sẽ chịu áp lực giảm", ông Adam Button, Trưởng chiến lược tiền tệ tại investingLive, nhận định.

"Vàng sẽ tăng. Vàng có thể sớm vọt lên mức 4.700 - 4.800 USD trong vài tuần tới", ông Mark Leibovit, nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter, cho biết.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nói với Kitco News rằng ông dự đoán vàng và bạc sẽ còn suy yếu thêm trước khi có được lực mua đáng kể.

"Biểu đồ giá vàng hiện trông rất xấu. Có vẻ như chúng ta có thể tiếp tục giảm thấp hơn một chút", ông nói.

Ông Pavilonis cho rằng dòng tiền đang dịch chuyển vào các thị trường quốc tế thay vì kim loại quý.

"Tôi nghĩ một động lực lớn của bạc và vàng khi chúng tăng giá là do nhiều thị trường châu Á đổ tiền vào. Giờ đây, dường như có rất nhiều công ty công nghệ… dòng tiền đã chuyển sang các thị trường khác, và vàng, ít nhất là lúc này, đã mất đi vẻ sáng bóng của nó", nhà môi giới này nhấn mạnh.

"Thị trường trông như đang trườn xuống thấp hơn và chúng ta đang ngồi trên một đường đứt gãy tại các mức thấp này. Có khả năng có rất nhiều lệnh bán dưới các mức này, và nếu chúng ta trượt qua đó, tôi nghĩ vàng sẽ có một nhịp giảm nữa", ông nói thêm. Pavilonis dự báo nếu vàng phá vỡ các mức thấp gần đây, nó có thể rơi xuống vùng 3.800 - 3.600 USD, hoặc thấp hơn.

Về dữ liệu CPI tuần tới, Pavilonis không cho rằng lạm phát sẽ thúc đẩy giá vàng đáng kể trong ngắn hạn.

"Lạm phát có vẻ chỉ mang tính tạm thời. Kỳ vọng là chúng ta thấy một chút lạm phát nhưng nó sẽ tan biến. Hiện không có nhiều sự quan tâm mua vào. Tôi không thấy dòng tiền lưu chuyển nhiều, và thị trường đã bị tát gáo nước lạnh nhiều lần ở phía tăng giá", ông nhấn mạnh.

Kết quả khảo sát: 13 nhà phân tích tham gia khảo sát của Kitco News, trong đó 5 chuyên gia (38%) kỳ vọng giá vàng tăng, 3 người (23%) dự đoán giảm, và 5 người (38%) cho rằng vàng đi ngang.

Trong khi đó, với 282 phiếu bầu từ khảo sát trực tuyến, 42% nhà đầu tư nhỏ lẻ kỳ vọng vàng tăng, 38% dự đoán giảm và 20% dự đoán đi ngang.

Khảo sát giá vàng tuần 13/7 đến 17/7. Ảnh Kitco

Lịch trình kinh tế đáng chú ý

Sau tuần lễ Độc lập trầm lắng, lịch trình tuần tới rất nhiều sự kiện quan trọng. Các điểm nhấn chính bao gồm:

Thứ Ba: CPI tháng 6 của Mỹ và phiên điều trần đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Thứ Tư: PPI tháng 6 của Mỹ, Chỉ số Sản xuất Empire State, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, và ông Warsh điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Thứ Năm: Doanh số bán lẻ tháng 6, Chỉ số Sản xuất của Philly Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần...

Thứ Sáu: Số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng tháng 6, cùng tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của ĐH Michigan trong tháng 7.

Ông Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex đánh giá: "Vàng không tạo cảm hứng. Để cải thiện tình hình, kim loại này phải vượt lên trên đường xu hướng giảm nối các mức cao cuối tháng 5, giữa tháng 6 và đầu tháng 7".

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ giảm vào tuần tới, lưu ý rằng dù có báo cáo về việc các ngân hàng trung ương mua vàng đáng kể, xu hướng giảm vẫn tồn tại từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, ông cho rằng sự hỗ trợ mạnh hơn có thể xuất hiện khi vàng tiếp cận mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD.