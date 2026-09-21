Giá vàng leo lên 4.650 USD/ounce sau quyết định chấn động của Fed

Theo TheStreet, Goldman Sachs đã hạ mức giá trị hợp lý của vàng vào cuối năm 2026 từ 4.900 USD xuống 4.650 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn giữ nguyên mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027, cho thấy thay đổi lần này chủ yếu tập trung vào triển vọng ngắn hạn.

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Fed tăng lãi suất, Goldman Sachs lập tức điều chỉnh dự báo

Lãi suất cao thường tạo sức ép lên vàng do kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi. Khi lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của vàng có thể giảm.

Sau quyết định mới nhất của Fed, Goldman Sachs cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt có thể làm chậm đà tăng của vàng trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Lina Thomas của Goldman Sachs vẫn giữ mục tiêu 5.400 USD/ounce cho cuối năm 2027. Trong khi đó, mức giá trị hợp lý cuối năm 2026 được điều chỉnh xuống 4.650 USD/ounce, từ 4.900 USD trước đó. Con số mới vẫn cao hơn mức giá giao ngay khoảng 4.350 USD/ounce được đề cập trong báo cáo.

Goldman Sachs đồng thời dự báo Fed có thể thực hiện 3 lần giảm lãi suất trong khoảng từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028. Theo ngân hàng này, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường.

Vì sao Goldman Sachs vẫn đặt cược vào vàng?

Một trong những cơ sở quan trọng trong triển vọng của Goldman Sachs là hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo báo cáo, các ngân hàng trung ương hiện mua khoảng 91 tấn vàng mỗi tháng, cao hơn nhiều so với mức trung bình 17 tấn/tháng trước năm 2022. Goldman Sachs cho rằng xu hướng này có thể đóng góp phần lớn mức tăng giá dự kiến của vàng trong giai đoạn tới.

Trung Quốc tiếp tục là một trong những người mua đáng chú ý. Ngân hàng trung ương nước này đã duy trì chuỗi mua vàng liên tiếp và đến tháng 8 đạt 22 tháng.

Goldman Sachs cũng nhận định việc các nền kinh tế mới nổi đa dạng hóa nguồn dự trữ đang trở thành một động lực mang tính dài hạn đối với thị trường vàng.

Mục tiêu vàng của Goldman Sachs liên tục thay đổi

Đây không phải lần đầu Goldman Sachs điều chỉnh dự báo giá vàng trong một năm qua.

Tháng 1/2026, ngân hàng nâng mục tiêu lên 5.400 USD/ounce và duy trì mức này trong tháng 4. Tuy nhiên, đến tháng 6, Goldman Sachs thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ khi không còn dự báo Fed sẽ giảm lãi suất trong năm 2026.

Báo cáo mới nhất tiếp tục cho thấy sự điều chỉnh giữa triển vọng ngắn hạn và dài hạn: giá trị hợp lý cuối năm 2026 giảm, trong khi mục tiêu 5.400 USD cho cuối năm 2027 vẫn được giữ nguyên.

Goldman Sachs cho rằng giá vàng vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo nếu Fed theo đuổi chính sách thắt chặt mạnh hơn dự kiến, vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh lớn hơn thông thường và biến động sẽ gia tăng.

Như vậy, động thái mới của Goldman Sachs không phải là từ bỏ triển vọng tăng giá của vàng, mà là điều chỉnh kỳ vọng trong ngắn hạn sau khi môi trường lãi suất thay đổi. Nhà đầu tư sẽ cần tiếp tục theo dõi chính sách của Fed, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương và diễn biến dòng tiền trên thị trường.