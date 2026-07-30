Giá vàng mất đỉnh, lao dốc tới 22% nhưng "người mua bí ẩn" vẫn quyết không buông tay

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Dự báo giá vàng và bạc đi xuống sau nhịp điều chỉnh sâu

Theo Reuters, cuộc khảo sát thực hiện với 29 nhà phân tích và giao dịch trong ba tuần qua đưa ra mức giá vàng trung bình dự kiến đạt 4.509 USD/ounce trong năm 2026. Con số này giảm đáng kể so với mức dự báo 4.916 USD/ounce đưa ra ba tuần trước đó, đánh dấu lần đầu tiên các dự báo bị hạ bậc sau 11 quý liên tiếp tăng trưởng. Đối với năm 2027, mức giá trung bình được dự phóng ở ngưỡng 4.610 USD/ounce, thấp hơn so với mức 5.100 USD/ounce trong cuộc khảo sát trước.

Trước đó, giá vàng từng chạm đỉnh kỷ lục 5.595 USD/ounce vào tháng 1, nhưng đã ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 2013 do chiến tranh Iran đẩy lạm phát năng lượng tăng cao và làm dấy lên kỳ vọng tăng lãi suất. Tính từ khi chiến tranh bùng nổ, giá vàng giao ngay đã sụt giảm khoảng 22%.

Trong khi đó, đối với thị trường bạc, giới phân tích điều chỉnh dự báo giá trung bình năm 2026 xuống 72 USD/ounce (so với mức 78 USD/ounce trước đó). Dù thị trường vẫn thắt chặt, vai trò kép của bạc (vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp) khiến nó dễ tổn thương trước các lo ngại về suy giảm hoạt động công nghiệp và nhu cầu yếu từ lĩnh vực năng lượng mặt trời.

giới phân tích đã lần đầu tiên cắt giảm dự báo giá vàng kể từ cuối năm 2023 sau nhịp lao dốc mạnh từ đỉnh lịch sử hồi tháng Giêng. Ảnh Reuters.

Các động lực cốt lõi và vai trò của Ngân hàng Trung ương

Bất chấp đợt điều chỉnh, các chuyên gia khẳng định, những nền tảng cấu trúc thúc đẩy đà tăng của vàng – bao gồm căng thẳng địa chính trị, nợ chính phủ gia tăng và sự mất giá của tiền tệ – vẫn được duy trì nguyên vẹn.

Ông Suki Cooper, nhà phân tích từ Standard Chartered, nhận định: "Gạt bỏ những nhiễu động ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nền tảng cấu trúc của đợt tăng giá vàng vẫn không thay đổi. Giá vàng đang tìm kiếm vùng đáy trước khi hướng tới các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tiếp theo".

Điểm sáng xuyên suốt trong các nhận định là các ngân hàng trung ương vẫn sẽ là nguồn cầu đáng tin cậy nhất, ngay cả khi tốc độ mua vào có phần ôn hòa hơn so với các mức kỷ lục gần đây.

Ông David Russell, Giám đốc điều hành hãng kinh doanh kim loại quý GoldCore, nhấn mạnh: "Sự suy thoái tài chính, những lo ngại về độ tin cậy của tiền tệ và xu hướng dần rời xa sự phụ thuộc quá mức vào đồng USD vẫn đang hiện hữu vững chắc".

Thách thức từ thị trường trang sức và công nghiệp

Ngược lại với triển vọng từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích tỏ ra kém lạc quan hơn đối với sức tiêu thụ trang sức, đặc biệt tại hai thị trường tiêu thụ vật lý lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo Anushree Ganeriwala, nhà phân tích tại Economist Intelligence Unit, mức giá cao tiếp tục đè nặng lên sức mua, nhất là tại Ấn Độ sau khi quốc gia này nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% vào tháng 5 nhằm hạn chế nhập khẩu và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối.

Dù vậy, ở mảng công nghiệp, một số chuyên gia vẫn giữ góc nhìn tích cực. Rhona O'Connell, nhà phân tích tại StoneX, cho biết: "Những cải thiện từ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện (EV) và năng lượng mặt trời phục hồi sẽ làm nền tảng cho sự mở rộng công nghiệp vững chắc, qua đó hỗ trợ giá bạc duy trì từ vùng 40 USD trở lên".