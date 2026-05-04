Diễn biến giá vàng mới nhất. Nguồn: CNBC

Theo Investingcube, các nhà phân tích cho rằng, vàng đang giao dịch trong vùng nhạy cảm quanh 4.600–4.700 USD, nơi phe mua và phe bán giằng co quyết liệt.

Trong đó:

Mốc 4.800 USD là vùng kháng cự quan trọng cần phá vỡ; Mốc 4.600 USD là vùng hỗ trợ then chốt.

Nếu vượt được vùng 4.800 USD, vàng có thể mở ra đà tăng mới hướng tới vùng cao hơn, trong đó mốc 5.000 USD trở thành mục tiêu tâm lý lớn tiếp theo.

Các dự báo từ tổ chức tài chính và mô hình phân tích cho thấy mốc 5.000 USD không còn quá xa vời trong năm 2026, lý do vì:

- Các mục tiêu kỹ thuật (Fibonacci extension) đều hội tụ quanh vùng 5.000 USD;

- Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng mạnh;

- Rủi ro địa chính trị (Trung Đông, căng thẳng toàn cầu) chưa hạ nhiệt;

- Kỳ vọng lãi suất giảm giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Một số dự báo thậm chí đặt vùng giá hợp lý của vàng trong khoảng 4.900–5.300 USD trong trung hạn, với kịch bản cực đoan có thể lên tới 6.000 USD nếu xảy ra cú sốc hệ thống.

Trong nước, giá vàng mới nhất sáng 4/5 đang trong xu hướng tăng so với phiên giao dịch cuối tuần.

Theo đó, giá vàng SJC được Bảo Tín Mạnh Hải bán ra ở mức 163,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với phiên liền trước.

Tại PNJ, giá vàng SJC được giao dịch mua/bán lần lượt tại 163 triệu đồng và 166 triệu đồng/lượng. Đây cũng là giá mua vào và bán ra đối với nhẫn tròn trơn của thương hiệu này.

Giá vàng mới nhất và giá bạc hôm nay 4/5 tại một số thương hiệu lớn trong nước:

Giá vàng mới nhất tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng 4/5

Giá bạc hôm nay 4/5 thương hiệu Phú Quý