Giá vàng giảm 2% vào thứ Hai do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá trị đồng đô la tăng lên và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, khiến kỳ vọng về việc tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu.

Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 2,6% xuống còn 4.524,40 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 giảm 2,4% xuống còn 4.533,30 USD.

“Những tin tức mới nhất rõ ràng không mang lại cho thị trường sự tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn và một lần nữa làm dấy lên nỗi lo ngại về vấn đề lạm phát, cùng với những tín hiệu khá cứng rắn đối với thị trường về lãi suất”, Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết.

Giá vàng mới nhất 5/5 tại thời điểm hiện tại (giờ Việt Nam), hiện đã đảo chiều tăng mạnh với vàng giao tháng 6 tăng tới 14,6 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng mới nhất tương lai của Mỹ giao tháng 6. Nguồn: CNBC

Các dữ liệu quan trọng dự kiến ​​công bố trong tuần này bao gồm số lượng việc làm còn trống tại Mỹ, báo cáo việc làm của ADP và báo cáo bảng lương tháng Tư.

Mặc dù vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, kim loại này lại mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì nó không mang lại lợi suất.



Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Mỹ), giá bạc giao ngay giảm 3,5% xuống còn 72,67 đô la, bạch kim giảm 2,2% xuống còn 1.946,15 đô la và palladium giảm 3% xuống còn 1.478,74 đô la.

Cập nhật mới nhất, giá bạc hôm nay tiếp tục suy giảm thêm 0,47%.

Giá vàng mới nhất và giá bạc hôm nay 4/5 tại một số thương hiệu lớn trong nước:

Giá vàng mới nhất hôm nay thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải

Giá bạc hôm nay 5/5 thương hiệu Phú Quý