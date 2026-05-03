Theo nhiều phân tích thị trường, vàng đã có một chu kỳ tăng mạnh từ đầu năm 2026, được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng này đang chững lại khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy.

Tháng 5: Giá vàng mới nhất bước vào “vùng quyết định” quanh 4.600–4.800 USD

Theo Investingcube, các nhà phân tích cho rằng, vàng đang giao dịch trong vùng nhạy cảm quanh 4.600–4.700 USD, nơi phe mua và phe bán giằng co quyết liệt. Trong đó:

Mốc 4.800 USD là vùng kháng cự quan trọng cần phá vỡ; Mốc 4.600 USD là vùng hỗ trợ then chốt

Nếu vượt được vùng 4.800 USD, vàng có thể mở ra đà tăng mới hướng tới vùng cao hơn, trong đó mốc 5.000 USD trở thành mục tiêu tâm lý lớn tiếp theo.

Vì sao mốc 5.000 USD được nhắc đến ngày càng nhiều?

Các dự báo từ tổ chức tài chính và mô hình phân tích cho thấy mốc 5.000 USD không còn quá xa vời trong năm 2026, lý do vì:

- Các mục tiêu kỹ thuật (Fibonacci extension) đều hội tụ quanh vùng 5.000 USD;

- Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng mạnh;

- Rủi ro địa chính trị (Trung Đông, căng thẳng toàn cầu) chưa hạ nhiệt;

- Kỳ vọng lãi suất giảm giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Một số dự báo thậm chí đặt vùng giá hợp lý của vàng trong khoảng 4.900–5.300 USD trong trung hạn, với kịch bản cực đoan có thể lên tới 6.000 USD nếu xảy ra cú sốc hệ thống.

Nhưng tháng 5 không phải “đường thẳng lên 5.000 USD”

Dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực, nhưng ngắn hạn lại không đơn giản.

Thị trường đang đối mặt với nhiều lực cản như chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed); Biến động giá dầu và áp lực lạm phát; Tâm lý chốt lời sau chu kỳ tăng mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo rằng vàng có thể tiếp tục dao động mạnh thay vì tăng thẳng, khi thị trường đang “tiêu hóa” các yếu tố vĩ mô.

Kịch bản tháng 5: 3 hướng đi có thể xảy ra

Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá vàng. (Nguồn: TradingView).

Theo CoinCodex, dựa trên các phân tích hiện tại, giá vàng trong tháng 5/2026 có thể đi theo 3 kịch bản:

1. Kịch bản tích cực được xác lập nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.800 USD và tiếp tục hướng tới vùng 4.900–5.000 USD, với động lực đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn cùng kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng;

2. Trong khi đó, kịch bản trung lập sẽ xảy ra khi giá dao động trong biên độ 4.500–4.800 USD khi thị trường chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

3. Ngược lại, kịch bản tiêu cực được đặt ra nếu giá vàng thủng mốc 4.500 USD và có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn trong trường hợp lãi suất duy trì ở mức cao.

Nhìn chung, mốc 5.000 USD đang dần trở thành “đích đến tâm lý” của thị trường vàng trong năm 2026, với nhiều yếu tố nền tảng ủng hộ xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đặc biệt là tháng 5, con đường để đạt tới cột mốc này vẫn còn nhiều biến động và không ít rào cản.