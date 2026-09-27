Giá vàng nguy cơ tiếp tục giảm sâu

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Theo Reuters, giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu Mỹ trên nhiều kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong khoảng 20 năm. Một chiến lược gia thị trường cảnh báo kim loại quý vẫn còn dư địa giảm sâu hơn trong thời gian tới.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng giá vàng khó phục hồi mạnh trong bối cảnh giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể phải nâng lãi suất cao hơn mức dự báo hiện tại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 56%. Kỳ vọng này góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 5,15%.

“Một trong những nguyên nhân chính khiến vàng và các tài sản có lợi suất bằng 0 hoặc thấp chịu áp lực là thị trường trái phiếu đang suy yếu. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vượt 5%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đang kiểm tra các mức cao của năm 2007”, ông Razaqzada nói.

Thông thường, vàng hưởng lợi khi lợi suất giảm bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng giảm xuống. Ngược lại, khi lợi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng suy yếu.

Vàng có thể rơi tiếp xuống 4.100 USD/ounce?

Không chỉ chịu sức ép từ các yếu tố cơ bản, vàng còn đối mặt với những tín hiệu kỹ thuật bất lợi khi nhiều nhà đầu tư mua vào trong đợt tăng giá hồi tháng 8 đang mắc kẹt ở các vị thế mua.

Ông Razaqzada cho rằng một số nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới vùng đáy gần đây, khoảng 4.235 USD/ounce. Đây cũng là vùng mà ông cho rằng giá vàng có thể hướng tới tiếp theo.

“Vàng về cơ bản vẫn nằm trong một xu hướng tích lũy lớn hơn mang tính giảm giá kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng 1. Chuỗi các đỉnh thấp dần và đáy thấp dần vẫn chưa bị phá vỡ để cho thấy xu hướng đã chuyển sang tăng trở lại”, ông nhận định.

Theo chuyên gia này, rủi ro lớn hơn hiện nay là làn sóng nhà đầu tư đóng các vị thế mua có thể tiếp tục diễn ra, thậm chí mạnh hơn đáng kể so với những gì đã xảy ra.

Nếu vàng tiếp tục giảm từ mức hiện tại và xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.235 USD/ounce, ông Razaqzada cảnh báo giá có thể tiếp tục hướng xuống 4.100 USD/ounce, trước khi tiến tới mốc 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tâm lý thị trường có thể thay đổi rất nhanh.

“Nếu nhà đầu tư mất niềm tin vào Fed và khả năng kiểm soát lạm phát hoặc lợi suất, dòng tiền tìm kiếm sự suy yếu của đồng USD có thể quay trở lại. Điều này sẽ tích cực đối với vàng, bạc và Bitcoin”, ông Razaqzada nói.

Ở chiều tăng, vùng kháng cự quan trọng hiện nằm quanh 4.300-4.325 USD/ounce, tiếp đó là 4.400 USD. Theo ông, ít nhất giá vàng cần đóng cửa trên 4.400 USD để triển vọng giảm giá bị loại bỏ.

USD mạnh, vàng mất hơn 1%

Theo Reuters, giá vàng giao ngay ngày 23/9 giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/ounce, mức thấp nhất trong gần một tuần. Trước đó, giá đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9.

Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 giảm 1,3%, xuống 4.318,40 USD/ounce.

Đà giảm diễn ra khi các quan chức Fed phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, khiến kỳ vọng tăng lãi suất gia tăng và đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng.

Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng vàng đang chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên.

“Phát biểu của Fed sau cuộc họp FOMC khá cứng rắn. Vì vậy, thị trường đang gia tăng kỳ vọng về ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm, và điều đó đang gây áp lực lên vàng”, ông Grant nói.

Đồng USD tăng giá khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong tuần này, các quan chức Fed tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải xem cú sốc năng lượng hiện nay là một nguồn gây lạm phát kéo dài thay vì kỳ vọng áp lực này tự biến mất.

Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng ủng hộ đợt tăng lãi suất tuần trước do lo ngại lạm phát dai dẳng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 77% và trong tháng 12 lên tới 95%.

Giá dầu vượt 100 USD, vàng chịu thêm sức ép

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 cảnh báo Washington có thể “tiêu diệt hoàn toàn” Iran. Giá dầu Brent sau đó vượt ngưỡng 100 USD/thùng, dù vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong hai tuần.

Theo Reuters, vàng gần đây hình thành mối quan hệ gần như ngược chiều với giá dầu kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bùng nổ cuối tháng 2.

Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt lao dốc. Giá bạc giao ngay giảm 3,9% xuống 64,45 USD/ounce, bạch kim giảm 5% xuống 1.741,83 USD/ounce, trong khi palladium giảm 3,7%, còn 1.259,24 USD/ounce.