Giá vàng nửa cuối năm sẽ đi về đâu? Chuyên gia vẫn đặt cược vào kỷ lục mới

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Theo Investopedia, vàng chịu áp lực lớn sau khi Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao đã khiến dòng tiền chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu chính phủ Mỹ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Hiện giá vàng giao ngay dao động quanh 4.100 USD/ounce, giảm khoảng 5% từ đầu năm và mất tới 27% so với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1. Trong khi đó, bạc còn giảm sâu hơn, mất khoảng 50% so với đỉnh gần 122 USD/ounce và giảm 17% kể từ đầu năm.

Đà giảm này trái ngược hoàn toàn với năm 2025, khi vàng tăng khoảng 65% còn bạc tăng tới 150%, trở thành hai trong số những tài sản có hiệu suất tốt nhất trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính Phố Wall cho rằng triển vọng của vàng vẫn chưa khép lại. Dù đồng loạt hạ dự báo ngắn hạn sau lập trường "diều hâu" của Fed, các ngân hàng đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm.

Lập luận chính là các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục tăng tích trữ vàng, đồng thời giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ. Đây cũng là nền tảng của chiến lược đầu tư được gọi là "debasement trade" – chuyển vốn khỏi tiền pháp định để tìm đến các tài sản khan hiếm nhằm phòng ngừa nguy cơ đồng tiền mất giá.

Trong báo cáo tháng 6, nhóm chiến lược gia vàng của State Street Investment Management do Aakash Doshi dẫn đầu nhận định: "Các yếu tố thúc đẩy chu kỳ tăng giá của vàng, đặc biệt là nhu cầu phòng ngừa rủi ro đồng tiền mất giá, sẽ vẫn được duy trì trong nửa cuối năm".

Theo State Street, giá vàng có thể giữ vững quanh mốc 4.000 USD/ounce vì "nhà đầu tư sẽ tranh thủ mua vào mỗi khi giá giảm".

Kịch bản cơ sở của tổ chức này dự báo vàng sẽ dao động trong vùng 4.750-5.500 USD/ounce, còn kịch bản lạc quan có thể đưa giá lên khoảng 6.000 USD/ounce, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Một động lực khác đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Cuộc khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy 45% trong số 76 ngân hàng trung ương được hỏi dự định tiếp tục tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới.

Theo Greg Shearer, Giám đốc bộ phận kim loại cơ bản và kim loại quý của JPMorgan, dù vàng hiện "không còn là ưu tiên hàng đầu của đa số nhà đầu tư", thị trường vẫn có những nguồn cầu đủ mạnh để tạo ra mức giá sàn vững chắc.

Ông cho biết: "Trung Quốc đang tiếp tục tăng dự trữ vàng nhằm xây dựng đồng nhân dân tệ trở thành một đồng tiền dự trữ đáng tin cậy thay thế đồng USD".

JPMorgan vừa hạ dự báo giá vàng quý III xuống 5.300 USD/ounce và quý IV xuống 6.000 USD/ounce. Dù vậy, mục tiêu cuối năm này vẫn cao hơn khoảng 45% so với mức giá hiện tại.

Trong khi đó, Goldman Sachs cũng trở nên thận trọng hơn sau khi Fed phát tín hiệu chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ngân hàng hiện dự báo vàng sẽ đạt khoảng 4.900 USD/ounce vào cuối năm, thấp hơn 500 USD so với dự báo trước đây nhưng vẫn đồng nghĩa với mức tăng khoảng 20% từ hiện tại.

Goldman cũng đưa ra hai kịch bản. Nếu nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô phục hồi, giá vàng có thể vượt 6.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, vàng có thể kết thúc năm quanh 4.400 USD/ounce.

Nhìn chung, dù triển vọng ngắn hạn vẫn chịu áp lực từ chính sách tiền tệ của Fed và đồng USD mạnh lên, phần lớn các tổ chức tài chính lớn vẫn tin rằng vàng còn dư địa tăng trong nửa cuối năm, với lực đỡ quan trọng từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn.