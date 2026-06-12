Giá vàng phản ứng bất ngờ khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Ảnh minh họa: Kitco

Đúng như dự báo của thị trường, ECB đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%). Theo đó, lãi suất tiền gửi được nâng lên 2,25%, lãi suất tái cấp vốn chính lên 2,40% và lãi suất cho vay cận biên lên 2,65%.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ECB nâng mạnh dự báo lạm phát trong những năm tới.

Theo các dự báo mới của đội ngũ chuyên gia thuộc Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu (Eurosystem), lạm phát toàn phần tại khu vực đồng euro được dự kiến đạt trung bình 3,0% trong năm 2026, giảm xuống 2,3% vào năm 2027 và 2,0% vào năm 2028.

Đối với lạm phát cơ bản – không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm – ECB dự báo mức trung bình 2,5% trong giai đoạn 2026-2027 trước khi giảm còn 2,2% vào năm 2028.

Trong tuyên bố chính sách tiền tệ, ECB cho biết: “So với dự báo hồi tháng 3, chúng tôi đã điều chỉnh tăng triển vọng lạm phát cho các năm 2026 và 2027 do giá năng lượng được dự báo sẽ duy trì ở mức cao hơn. Điều này có thể lan tỏa sang giá thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ".

Chiến sự Trung Đông làm gia tăng áp lực lạm phát

ECB nhấn mạnh cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Iran và khu vực Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời tạo ra nhiều bất ổn đối với triển vọng kinh tế của châu Âu.

Ngân hàng trung ương này nhận định: “Cuộc chiến ở Trung Đông đang tạo thêm áp lực lạm phát. Quyết định tăng lãi suất hiện nay là phù hợp trong nhiều kịch bản khác nhau liên quan đến diễn biến của cú sốc địa chính trị này và tác động của nó đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro",

Giá vàng giữ ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Mặc dù quyết định của ECB không tạo ra biến động mạnh trên thị trường kim loại quý, giá vàng vẫn đang chịu áp lực giảm và phải nỗ lực bảo vệ các vùng hỗ trợ quan trọng.

Tính đến phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 3.530,36 euro/ounce, gần như không thay đổi so với ngày trước đó.

Diễn biến của vàng tính theo đồng euro cũng tương đồng với thị trường vàng tính bằng USD.

Trong phiên đêm trước, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá vàng giao ngay hôm 11/6 ở khoảng 4.038,4 USD/ounce, giảm nhẹ 0,15% trong ngày.

Các chuyên gia cho rằng việc lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong khi lạm phát có nguy cơ tăng trở lại đang tạo ra môi trường kém thuận lợi cho vàng. Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn có thể đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ đối với kim loại quý trong thời gian tới.