Giá vàng sắp bùng nổ? Yếu tố bất ngờ có thể thổi vàng lên 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới có thể đạt 5.000 USD/ounce cuối năm 2026. Ảnh Getty Images

Nhiều yếu tố đang góp phần tạo ra sự biến động của giá vàng. Giá nhiên liệu tăng do xung đột tại Iran khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn, làm giảm lượng tiền dành cho đầu tư. Lãi suất vẫn ở mức cao cũng đang thu hút dòng tiền sang các sản phẩm sinh lời tốt hơn. Trong khi đó, lạm phát tiếp tục tăng và hiện đã lên mức cao nhất trong hơn ba năm, theo dữ liệu được công bố mới đây.

Mặc dù lạm phát làm suy giảm sức mua của người dân, nó cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng khi đồng USD mất giá. Ông Hiren Chandaria, Giám đốc điều hành nền tảng vàng số Monetary Metals, cho biết: "Vàng đã bảo toàn sức mua trong những khoảng thời gian rất dài. Từ lâu, nó được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả".

Vậy nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2026, giá vàng sẽ đi về đâu?

Giá vàng có thể tiếp tục tăng nếu lạm phát kéo dài

Theo các chuyên gia, nếu lạm phát tại Mỹ vẫn neo ở mức cao, giá vàng nhiều khả năng sẽ giữ vững vùng giá hiện tại hoặc tiếp tục đi lên.

Ông Chandaria cho rằng trong môi trường lạm phát cao, nhà đầu tư thường tìm kiếm những tài sản có khả năng bảo toàn giá trị bên ngoài hệ thống ngân hàng và các đồng tiền pháp định.

"Điều đó thường làm gia tăng nhu cầu đối với vàng, đặc biệt từ những người tiết kiệm dài hạn và các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục khỏi những tài sản tài chính dễ bị tổn thương trước lãi suất cao, đồng tiền suy yếu hoặc lợi suất thực giảm", ông Chandaria nhấn mạnh.

Nhu cầu tăng thường đồng nghĩa với giá tăng, đặc biệt nếu xu hướng này kéo dài trong phần còn lại của năm.

Ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục của Midas Funds, dự báo: "Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 cao hơn khoảng 10% so với hiện nay, tương đương vùng 5.000 USD/ounce".

Tuy nhiên, một yếu tố có thể làm thay đổi triển vọng tích cực này là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu lạm phát tăng quá mạnh và Fed buộc phải nâng lãi suất để kiểm soát giá cả, nhu cầu đối với vàng có thể suy giảm.

Theo ông Winmill: "Điều đó phụ thuộc vào cách các ngân hàng trung ương phản ứng với lạm phát, đặc biệt là Fed. Nếu Fed quyết định tăng mạnh lãi suất như thời Chủ tịch Paul Volcker trong thập niên 1970-1980, giá vàng có thể giảm".

Nguyên nhân là lãi suất cao khiến các tài sản sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Vàng chủ yếu là công cụ bảo toàn tài sản chứ không phải kênh tạo ra thu nhập.

Dù vậy, thực tế cho thấy giá vàng vẫn tăng mạnh trong những năm gần đây ngay cả khi lãi suất được nâng lên, vì vậy mối quan hệ giữa hai yếu tố này không phải lúc nào cũng trực tiếp.

Nếu lạm phát hạ nhiệt, vàng có giảm mạnh?

Theo các chuyên gia, lạm phát giảm có thể khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng suy yếu, từ đó tạo áp lực lên giá.

Ông Chandaria nhận định: "Lạm phát thấp hơn có thể làm giảm phần nào nhu cầu phòng hộ lạm phát. Nếu thị trường tin rằng Fed đã kiểm soát thành công lạm phát, một số nhà đầu tư có thể quay lại với các tài sản rủi ro".

Tuy nhiên, các chuyên gia không cho rằng giá vàng sẽ lao dốc mạnh.

Lý do là ngoài lạm phát, vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khác như:

Ông Chandaria nhấn mạnh: Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương; Rủi ro địa chính trị; Nợ công toàn cầu ở mức cao; Lo ngại về đồng USD; Xu hướng phi đô la hóa; Nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

"Tôi không nghĩ việc lạm phát hạ nhiệt sẽ tự động chấm dứt xu hướng tích cực của vàng. Hiện nay vàng không chỉ được hỗ trợ bởi lạm phát", ông Chandaria nói.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Các chuyên gia cho rằng thay vì cố gắng dự đoán chính xác đáy của thị trường, nhà đầu tư nên tập trung vào vai trò của vàng trong tổng thể danh mục đầu tư.

Ông Chandaria khuyến nghị: "Đối với nhà đầu tư dài hạn, không nên cố gắng bắt đúng đáy. Cách tiếp cận hợp lý hơn là mua khi giá điều chỉnh và tích lũy dần theo thời gian, đồng thời chấp nhận rằng vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn".

Trong khi đó, ông Steven Conners, nhà sáng lập Conners Wealth Management, cho rằng tỷ trọng vàng trong danh mục không nên quá lớn.

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tài chính, vàng chỉ nên chiếm khoảng 5-10% tổng danh mục đầu tư.

"Nếu lạm phát hạ nhiệt và bạn đang nắm giữ quá nhiều vàng, tôi khuyên nên bán bớt để đưa tỷ trọng vàng về mức không quá 5% danh mục", ông Conners cho biết.