Giá vàng sắp "đảo chiều" khi giá dầu hạ nhiệt, châu Á tăng cường gom vàng

Ảnh minh họa: Heraeus

Trong báo cáo mới nhất, Heraeus cho biết giá các kim loại quý vẫn đang chịu áp lực do đồng USD mạnh lên.

"Tuần trước, giá vàng lần đầu tiên giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025, khi thị trường tiếp tục phản ánh kỳ vọng Fed sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn hơn", các chuyên gia viết.

Theo Heraeus, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7 hiện đã lên khoảng 35%, tăng mạnh so với mức dưới 10% trước cuộc họp gần đây. Kỳ vọng lãi suất cao hơn đã hỗ trợ đồng USD tăng lên mức mạnh nhất kể từ tháng 5/2025.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đã vượt 101,5 điểm, sau khi từng rơi xuống vùng đáy 52 tuần quanh 95,5 điểm trong giai đoạn giá vàng và các kim loại quý bùng nổ hồi đầu năm.

Các chuyên gia lưu ý, mặc dù USD mạnh không phải lúc nào cũng khiến vàng giảm giá, nhưng hai thị trường thường chịu tác động từ cùng các yếu tố kinh tế vĩ mô. Đồng USD tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác.

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu vàng

Trong khi đó, Trung Quốc đã nâng lượng nhập khẩu vàng lên mức cao nhất trong hai năm.

Theo Heraeus, nước này nhập 162,6 tấn vàng trong tháng 5, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, tổng lượng vàng phi tiền tệ nhập khẩu đạt 691,6 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Động lực chính đến từ nhu cầu mua vàng vật chất và các chương trình tích lũy vàng, cho phép nhà đầu tư cá nhân mua vàng bằng những khoản tiền nhỏ nộp hàng tháng.

Tuy nhiên, nhu cầu vàng bán buôn lại giảm 36% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất trong tháng 5 kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp kinh doanh trang sức trì hoãn mua vào sau khi giá vàng tăng quá cao.

Hong Kong tăng dự trữ vàng, châu Á nổi lên là trung tâm mới

Các ngân hàng tại Hong Kong cũng đang tăng cường nhập khẩu vàng trước khi hệ thống thanh toán bù trừ vàng mới đi vào hoạt động trong tháng 7.

Heraeus cho biết ít nhất 4 trong số 11 ngân hàng tham gia hệ thống đã nhập các thỏi vàng chuẩn London Good Delivery nặng 400 ounce.

Động thái này phản ánh tham vọng đưa Hong Kong trở thành trung tâm giao dịch vàng khu vực, trong bối cảnh Singapore cũng chuẩn bị triển khai cơ chế thanh toán vàng riêng vào cuối năm nay.

Chính quyền Hong Kong đặt mục tiêu nâng sức chứa kho vàng lên hơn 2.000 tấn trong vòng ba năm, cho thấy quy mô thị trường vàng châu Á tiếp tục mở rộng.

Giá dầu giảm có thể là cú hích mới cho vàng và bạc

Ở chiều ngược lại, Heraeus cho rằng sự hạ nhiệt của giá dầu có thể tạo điều kiện để kim loại quý phục hồi.

Giá dầu Brent hiện đã giảm xuống dưới 75 USD/thùng, sau khi từng vượt 100 USD/thùng trong phần lớn thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông.



"Nếu không xảy ra thêm các vụ phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu thấp hơn sẽ dần được phản ánh vào chi phí của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi đó, nếu chỉ số PCE và các thước đo lạm phát khác cùng giảm, khả năng Fed tăng lãi suất cũng sẽ giảm theo, qua đó củng cố triển vọng đầu tư vào các kim loại quý", theo các chuyên gia.

Đối với bạc, Heraeus cho biết giá kim loại này cũng chịu áp lực sau cuộc họp gần nhất của Fed.

Giá bạc đã giảm xuống dưới 60 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025 và phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng quanh 61 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt nhờ giá năng lượng giảm, bạc cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi cùng với vàng trong những tháng tới.